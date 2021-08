Vicepresidente de Ancap apuntó en la Justicia a actas firmadas por Sendic y Jara

La presidente de UTE, Silvia Emaldi, y el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, ratificaron este jueves ante la Justicia la denuncia por las pérdidas millonarias de la frustrada obra de la regasificadora.

Ante la presencia de una decena de abogados, entre ellos el denunciante por UTE, Jorge Barrera, y de algunos defensores de exdirectores de UTE y Ancap (estaban los abogaos de Germán Riet, César Briozzo, José Garchitorena), Emaldi reiteró que presentó la denuncia porque al tomar conocimiento del resultado de la auditoría estaba obligada a hacerlo. Además reiteró que existió un "perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos" que "se podrían haber interrumpido".

Luego fue el turno de Durand y dijo que "esto se inicia con la administración Daniel Martínez en el año 2007 que comienzan los primeros viajes para la idea de la instalación de una regasificadora, pero que "en el historial de actas, hay actas firmadas por Lic. Raúl Sendic, lo digo así, porque así están firmadas, hay actas firmadas por Riet, por (José) Colla, y Marta Jara. También dijo que en un momento en que se requirió una fianza solidaria soberana para la empresa Gas Sayago por parte del Estado uruguayo, fue firmada por el presidente de la época, (José) Mujica.

Durand explicó que basaron su denuncia en un informe que realizaron los servicios jurídicos de Ancap luego de que UTE les entregó en forma confidencial la auditoría de PWC.

Diego Battiste

La presidente de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado Jorge Barrera presentaron la denuncia el 9 de julio

Tanto Emaldi como Durand apuntaron a las oportunidades que tuvieron las autoridades de frenar la inversión. Durand señaló como "un hecho contundente" el informe del auditor externo de Gas Sayado, Deloitte, que "a partir de esa nota 13 de diciembre de 2015 empieza a hablar de incertidumbre del negocio" y pone énfasis en la necesidad de abstenerse. Pero mencionó que también en 2013 había habido un documento de UTE que hablaba de rentabilidad negativa.

Según Durand, "era el momento de cerrar cuentas y se persiste en forma –haciendo referencia a esta nota No 13– caprichosa, arbitraria, contraria, pasan cuatro años entre 2015 y 2019 siguiendo gastado salarios, alimentación. Hay facturas de viajes a Corea, Seúl, Boston, gastos en fitness, en alimentación".

Sobre la expresidenta de Ancap Jara dijo que fue quien liquidó la empresa y "había reservado su cargo siendo gerente general" de Gas Sayago. Añadió que "las autorizaciones de las tarjetas corporativas y muchos de los gastos están firmados y autorizados por Jara, como el viaje a Seúl". Hizo referencia a que se gastaron US$ 59 mil y $ 300 mil con las dos tarjetas corporativas que tenían de Ancap y además se pagaban gastos con cheques.

"Me gustaría saber como el ejemplo de las entradas para quien era, si era una necesidad de la empresa, lo mismo con los viajes, los gastos en alimentación y una referencia especial a OAS, que cobró US$ 54 millones por el gasoducto y hoy por contingencia restan veinte y pico de millones de dólares, casi la multa que cobró a GNLS, una empresa que hoy está en concurso", declaró en alusión al juicio de OAS que "es uno de los más importantes" y donde "el riesgo de perderlo es alto".

Diego Battiste

Barrera entregó documentación que surge de la auditoría de Pricewaterhouse Coopers

"A uno como gestor le duele el perjuicio de todos estos gastos: US$ 290 mil en viajes al exterior, US$ 247 mil en maestrías y posgrados, US$ 212 mil en alimentación,… y la verdad no se entiende como algunas declaraciones de la época, hablaban de que esta empresa iba a dar ganancias, cundo no tuvo un peso de ingreso", señaló Durand.

Por otra parte, ante una consulta del fiscal Luis Pacheco dijo que los directores opositores (Elena) Baldoira, (Carlos) Cami, (Juan) Amaro y (Diego) Labat fueron discordes en las decisiones que se iban tomando respecto a Gas Sayago. "Se persistía en una decisión de seguir para adelante sin importar el costo", concluyó.