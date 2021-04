Víctor Hugo Morales sobre su recuperación: “El cuerpo está devastado”

Víctor Hugo Morales siegue enfrentando las consecuencias que el coronavirus dejó en su cuerpo. Este miércoles el periodista uruguayo radicado en Argentina participó de La Mañana -su programa radial en AM 750- desde el sanatorio Los Arcos, donde se encuentra internado por un cuadro de coronavirus que lo mantuvo en terapia intensiva hasta el lunes. “El cuerpo está devastado”, dijo Morales y anunció que en estos días le darán el alta de su internación.

El relator, de 73 años, fue internado a fines de marzo luego que su cuadro se agravara y le provocara una neumonía en ambos pulmones, y que bajara su nivel de oxígeno en sangre, luego de haber contraído el virus de sus compañeros de trabajo. En aquel momento dijo en su programa: "No llegué a la vacuna, siento que me ahogué en la orilla. Esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuvo encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”.

“Me mandan a un instituto de recuperación”, informó Morales en su programa de radio y recogió La Nación. “Estas son las consecuencias, aún habiendo salvado la vida, de lo que es el coronavirus”, agregó.

Antes de regresar a su casa Morales deberá hacer una terapia de rehabilitación pulmonar en una clínica, donde será tratado por profesionales. "Estoy bien, pero el cuerpo ha pasado facturas tremendas y debo recuperarlo, y me dicen que en mi casa no será lo mismo", sostuvo. Además indicó que también deberá hacer rehabilitación muscular para reponerse del deterioro físico que le provocó la internación. “Parezco otra persona”, comentó el periodista.

“Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia”, dijo Morales, quien aseguró que tiene "mucho para contar sobre el personal sanitario" y remarcó la importancia de que el personal de la salud sea respetado.