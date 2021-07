Videojuegos en la nube, Antel y los más de 100 millones de usuarios a los que buscan perseguir

La empresa Abya y Antel anunciaron este jueves una alianza para albergar en Uruguay el servicio de cloud gaming (videojuegos en la nube y por streaming), que tiene a más de 100 millones de usuarios.

La idea básica que está detrás de esta plataforma es la posibilidad de jugar desde cualquier parte del mundo y cualquier PC a todo tipo de juegos. Lo único que se requerirá es pagar una suscripción mensual.

Los pasos que está dando Uruguay corren a pasos firmes. La compañía Abya, fundada por Nicolás Jodal, Waldemar Fernández y Franco Miceli, logró en los últimos meses una alianza con Nvidia, tal como informó Cromo. Esta es una de los fabricantes de tecnología más importantes del mundo, ya que fabrican y comercializan tarjetas gráficas que están presentes en la mayoría de las computadoras. En su búsqueda de ir un paso más, impulsan desde hace algunos meses su proyecto de cloud gaming llamado GeForce Now.

Los responsables de GeForceNow se vincularon con Abbya para ofrecer este servicio en Latinoamérica. Y, la compañía uruguaya, en una alianza con Antel utilizará toda su infraestructura tecnológica para satisfacer un mercado cada vez más grande.

Miceli dijo en conferencia de prensa este miércoles que “por el precio”, las consolas tradicionales de videojuegos son “prohibitivas” para muchos usuarios. En este sentido, lo que viene hacer estas herramientas es a democratizar el acceso a los videojuegos.

"Previo a elegir a Antel, evaluamos varios proveedores en la región. Tanto Uruguay como Antel forman parte de una decisión estratégica. Cuentan con una excelente infraestructura internacional. Instalándonos aquí nos permite atender a todo el cono sur", indicó Miceli, CEO de Abya.

Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, dijo que esta plataforma que utilizará el data center de Antel tiene el potencial de captar a 100 millones de usuarios en todo el mundo. “Es un proyecto tecnológico e innovador”, comentó el presidente del ente estatal.

Los impulsores de esta iniciativa aún no informaron la fecha de lanzamiento del servicio. Dijeron que no la darían por ahora "por motivos estratégicos". No obstante, Gurméndez dijo que podría ser a fines de este año.

Abbya y Nvidia no son las únicas que trabajan en este camino. Hay varias empresas en el mundo que están explorando este mundo. Una de ellas es Microsoft con Xbox Cloud Gaming, Stadia de Google, Luna de Amazon, entre otras que están surgiendo.