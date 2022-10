Vuelo Latam: ¿Qué debe hacer un piloto cuando enfrenta una tormenta y con qué elementos cuenta para evaluar la situación?

El vuelo de LATAM Airlines Santiago - Asunción tuvo un desenlace difícil luego de que terminara llegando a destino con un motor roto, daños externos y con pasajeros que vivieron un momento complejo luego de que incluso se rompieran algunos vidrios. El avión debió aterrizar de emergencia en Foz de Iguacú y a pesar de que la tormenta continuaba, el piloto decidió volver a volar para llegar al destino. Ahora, ¿qué debe hacer un piloto cuando enfrenta una tormenta y con qué elementos cuenta para evaluar la situación?

Para empezar, los vuelos tienen la figura del despachante, que es quién maneja la información previa del vuelo, la ruta que se hará, con cuánto combustible se cuenta y las condiciones meteorológicas de la ruta a transitar y del destino, explico a El Observador, el piloto uruguayo Nicolás Vera, ex piloto de Pluna y Copa Airlines. El comandante es quien recibe la información y luego quién tiene la última palabra sobre si el vuelo se realiza o no.

Luego, si el avión ya comenzó su ruta, explicó Vera, un radar, que se encuentra en la punta del avión, va marcando la actividad meteorológica de la ruta y tiene cuatro colores para marcar la gravedad de la misma. Con el verde no hay dificultades para seguir volando, con el amarillo se deben tener más resguardos, con el magenta se advierte que se está ingresando en una zona de turbulencia y el rojo advierte que la condición meteorológica no es la adecuada y se deben tomar medidas.

Vera detalló que en Sudamérica se suelen formar tormentas de forma muy rápida y que suelen tener un desplazamiento del oeste hacia el este o del suroeste hacia el noreste. "Es casi minuto a minuto que tenés que ir viendo qué hacer, cómo tenés que agarrar", afirmó a El Observador. "En media hora puede cambiar mucho en épocas de tormenta y más en esta zona. Estando arriba del avión no podes esperar en la banquina. Tenes que tomar las medidas del caso. ¿Puedo ir a destino? ¿Si o no? Si no puedo ir a destino, ¿tengo combustible para esperar que pase la tormenta? Porque la tormenta tiene 20/30 minutos de duración dependiendo la agresividad. Si no tengo, me voy a un aeropuerto alterno. Por lo general es así", aseguró a El Observador.

"Vos tenés que ver que tenés, cuánto combustible, como está la meteorología y ahi vas armando, gerenciando tu plan. Si no tengo combustible, me voy a un alterno o regreso de vuelta. Corremos con que el combustible es algo finito, es algo muy dinámico, si te estas acercando a la tormenta tenés que definir, ¿la esquivo por derecha o por izquierda? ¿O me vuelvo?", explicó.

Vera explicó además que cada aeropuerto tiene sus reportes meteorológicos cada una hora que afirma si tiene posibilidades de operar o no con información como la visibilidad, el viento y el tipo de nubes.

En el caso del vuelo LA1325 aterrizó en Foz de Iguacú por la tormenta pero "habiendo mejorado las condiciones de destino", según el comunicado de LATAM, retomó el camino hacia Asunción enfrentando severas condiciones climáticas durante el vuelo y teniendo que aterrizar de emergencia.

Uno de los 48 pasajeros le declaró al diario ABC de Paraguay que había sido una irresponsabilidad por parte de "LATAM, del comandante y de la Dinac", la autoridad aeronáutica paraguaya. "Este tipo nos metió en medio de la tormenta, dos veces. Criminal lo de LATAM, intento de asesinato", aseguró.