Vuelven los Locos Addams, una familia muy normal

Ante cada comedia con zombies uno puede creer que la amalgama entre humor y terror es algo de facturación reciente, pero lo cierto es que es algo que ya era viejo cuando en 1938 el historietista Charles Addams llegaba con su nueva idea al New Yorker. Publicados muy espaciadamente -apenas 150 entre su aparición y la muerte de su creador en 1988- la tira de los Addams se componía por cuadros únicos con chiste y remate, donde se nos presentaba ya desde el comienzo a esta curiosísima familia integrada por (utilizaremos aquí sus populares nombres en castellano): Homero Addams, el patriarca; su esposa, la bellísima Morticia; Merlina y Pericles, sus hijos; el calvo Tío Lucas; la abuela, una bruja con todas las letras; y Largo, el mayordomo. Ah, no nos olvidemos de Dedos, una mano sin cuerpo que se movía por voluntad propia por toda la casa.

La creación de Addams parodiaba a la "familia tipo" estadounidense, presentando una familia tremendamente bizarra y extraña, una fascinada por todos los áspectos lúgubres o macabros -la muerte, la oscuridad- pero absolutamente inconscientes del pavor o temor que despiertan a su alrededor. Porque a pesar de su siniestrísimo aspecto, los Addams no tienen un pelo de malvados (bueno, no del todo), sino que son simplemente peculiares.

Muy populares dentro de las tiras diarias -el escritor Ray Bradbury sería uno de sus fans más famosos, entre otros- la creación de Charles Addams gozaría de un lugar de privilegio en el New Yorker y se mantendría más o menos inalterada durante toda su existencia (sumaría en 1964 a otro de los que serían sus personajes más populares: el Tío Cosa, una enorme mata de pelo autoconsciente). Pero la verdadera popularidad llegaría de la mano de la televisión.

La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, y la bella madre

Es en 1964 cuando David Levy y Donald Saltzman llevan a la cadena ABC su idea de trasladar a los personajes creados por Addams a una sitcom en blanco y negro, con su formato tradicional de episodios autoconclusivos de media hora. Se mantenía tal cual las ideas de la tira original, potenciadas por un humor familiar que no despreciaba el remate oscuro o el moverse al límite de lo siniestro. Su elenco -John Astin como Homero, Carolyn Jones como Morticia, Jackie Coogan como Lucas, Ted Cassidy como el inolvidable Largo, Blossom Rock como la Abuela, Lisa Loring como Merlina y Ken Weatherwax como Pericles- inmejorable, era la encarnación misma del imaginario de su creador y el éxito de la serie -aunque breve- fue contundente. Aprovechando una corriente de lo macabro humorístico -exactamente al mismo tiempo se exhibía también La Familia Munster, con caracteristicas similares- y disparando a niveles absurdos la popularidad de su canción principal (cortesía de Vic Mizzy) los 64 episodios de la serie fueron muy exhibidos tanto en EEUU como en su versión en castellano, durante muchos años, en España y Latinoamérica.

Su fidelidad con la historieta fue tal, que el editor en jefe del New Yorker -William Shawn- retiró la tira de su publicación mientras la serie estuvo en exhibición porque consideraba que publicarla era "repetirse".

No fue esta la única llegada de los Addams a la pantalla chica, pero sí fue sin duda alguna la más importante. A lo largo de los siguientes años, la peculiar familia regresó en varias ocasiones -en formato animado o en acción real- con productos que jamás alcanzaron la calidad del original. Basta con decir que de todas estas posibles combinaciones, la más interesante es su cruce con Scooby Doo en 1972 (cuando la pandilla de la Máquina Misteriosa debía investigar qué se escondía detrás de la desaparición de Merlina).

Risas y escalofríos en pantalla grande

Aunque ya antes los Addams habían protagonizado largometrajes, estos habían sido exclusivamente pensados para TV -por ejemplo, en 1977 todo el elenco original de la serie (con la excepción de Blossom Rock) realiza "Halloween with the New Addams Family", un filme reunión- y no fue sino hasta 1991 cuando la siniestra familia llega a Hollywood. Y lo hace por todo lo alto.

Debut del director Barry Sonnenfeld, "La Familia Addams" rescata y trae de regreso a los personajes para una buena cantidad de las nuevas generaciones. Y su éxito radica, nuevamente, en lo tremendamente acertado de su casting -un elenco estelar: Raul Julia era Homero; Angelica Huston Morticia; Christopher Lloyd el Tío Lucas, una robaescenas absoluta Christina Ricci como Merlina, y respaldo en secundarios de Dan Hedaya y Dana Ivey- y un guión redondísimo de Caroline Thompson y Larry Wilson, quienes tomaban todo los aspectos clásicos de los personajes y su entorno, pero lo rodeaban de una impronta moderna, una historia particular y un vigor sorprendente que hacía el producto interesante tanto para aquellos que ya conocían a los personajes como para los que no.

El éxito fue tal que no hubo que esperar demasiado para que Sonnenfeld y todo el elenco regresa en una secuela: Los Locos Addams 2. Aquí se suma a la receta una asesina en serie (divertidísima Joan Cusack) quien se casa con el Tío Lucas con la ulterior intención de asesinar a toda la familia y así heredarla, todo con inesperadísimas consecuencias. Nuevamente todo sale a pedir de boca y los Addams vuelven a liderar en crítica y taquilla, dejando todo listo para una tercera entrega que será imposible de realizar con la muerte de Raul Julia en 1994.

Sin embargo, y directamente a video, se estrena en 1998 una tercera entrega -ya sin nadie del elenco o producción de las anteriores- que prácticamente no vio nadie. Aunque es menester admitir que se trata de un producto bastante olvidable, el magnífico Tim Curry en la piel de Homero Addams bien puede valer una mirada.

Volver en formato animado

La versión que actualmente se encuentra en nuestras pantallas parece congraciar lo mejor de todos los mundos que los Addams han transitado en su historia. Recupera la estética de las tiras originales de Charles Addams, apela al humor familiar de la serie de TV de los 60s y cuenta con estreno en pantalla grande como los largometrajes que consagraron su fama.

Dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan cuenta una vez más con un elenco ejemplar (que, por estrenarse sólo en versión doblada en nuestro país, no podemos disfrutar): Oscar Isaac es Homero, Charlize Theron Morticia, Chloë Grace Moretz Merlina, Finn Wolfhard Pericles, Nick Kroll Lucas y nada menos que Bette Midler como La Abuela. Aunque la recepción crítica ha sido tibia, en el mejor de los casos, ya se ha confirmado que una secuela se encuentra en marcha, por lo que podemos asegurar que tendremos a la Familia Addams brindando carcajadas y sobresaltos al menos por un buen tiempo más.

Curiosidades