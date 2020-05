Vuelven oficinas públicas, relevan CAIF del interior, y proyectan otras "aperturas"

La “nueva normalidad” a la que apela el gobierno comienza lentamente a sentirse en la calle y, tapabocas de por medio, el movimiento crece. Este lunes se abrió un poco más la perilla social que es mencionada por el presidente Luis Lacalle Pou recurrentemente y la mayoría de los comercios del Centro volvieron a abrir, al igual que algunas de las oficinas públicas.

"Esperen, en los tiempos que vienen, aperturas", dijo el presidente en la noche de este lunes, en una conferencia de prensa virtual exclusiva para los periodistas del interior. "Lo que nosotros esperamos de esas aperturas es el buen uso de la libertad que nos permite seguir avanzando hacia esa nueva normalidad", agregó el mandatario.

El presidente remarcó que en el gobierno buscan ser “muy cuidadosos” pero reconoció que, mientras preparan la vuelta de la atención en algunas oficinas públicas desde este martes, también trabajan “en la apertura de otros ámbitos”. Si bien no detalló de qué áreas se trata, adelantó que el Poder Ejecutivo está "evaluando" otros ámbitos educativos, así como "actividades productivas y comerciales" que se irán anunciando "de a poco".

La decisión también se tomó después de conocer que entre los más de 430 testeos aleatorios que se hicieron a los trabajadores de la construcción no se encontró ningún caso positivo.

"Esto no quiere decir que no seamos contundentes en que no hay que decir que no hay ningún caso de operarios en la construcción. Sí debemos decir que no hubo un contagio masivo y que el efecto de la apertura de esta actividad (el pasado 13 de abril) tiene resultados que nos permiten seguir valorando la apertura de otras actividades", señaló.

Por lo pronto, en esa paulatina vuelta, el gobierno está terminando de delinear el protocolo para los organismos estatales y se llegó a un preacuerdo entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) con la Oficina de Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para determinar qué incluye ese documento donde se establecen cómo deben trabajar los funcionarios públicos.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, indicó a El Observador que el protocolo es “muy completo” pero que como el Estado tiene diferentes mecanismos de funcionamiento según la oficina de la que se trate, cada organismo lo deberá ajustar a su realidad.

El mandatario destacó en la conferencia que las autoridades también ponderan el hecho de que mucha gente "empieza a sufrir (las) consecuencias" psicológicas, sociales y de salud que también genera el confinamiento y la cuarentena. En ese sentido, Lacalle Pou aseguró que, aunque el mensaje del Poder Ejecutivo sintetizado en la frase "Quedate en casa" continúa con vigencia, "si se toman los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social, que habla de la distancia, que habla del tapabocas, que habla de lugares al aire libre, no están desaconsejadas" las actividades en la vía pública, dijo. Pero advirtió que "obviamente (eso) no puede ser la regla". "Ahí está la virtud de los uruguayos de saber hacer uso de la libertad", remató.

Relevamiento de INAU

Mientras se terminan de definir los lineamientos del protocolo sanitario para las oficinas del Estado, cuyo borrador le fue dado a conocer a ministros y subsecretarios en una reunión con Lacalle Pou hace casi dos semanas y que está bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), algunos organismos aguardan la comunicación del Poder Ejecutivo, a través del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) para retomar las actividades.

Ese es el caso del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que tiene bajo su órbita a los centros de primera infancia, tanto los Caif como los que son gestionados por el propio organismo. Luego de que el gobierno habilitara el comienzo de clases en más de 600 escuelas rurales, con excepción de las de Canelones, el INAU realizó un relevamiento en zonas rurales y suburbanas para conocer cuántos centros para niños de 0 a 3 años están en localidades donde paulatinamente se está retomando la actividad educativa.

De ese relevamiento surgió que hay 83 centros en localidades de menos de 5.000 habitantes para pequeños de hasta 3 años y 14 clubes de niños de 6 a 12 años, según indicó a El Observador el presidente de INAU, Pablo Abdala.

Abdala remarcó que siguen los lineamientos del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la potestad de indicar cuándo pueden retomar la actividad y desde el INAU se decidió entregar esa información relevada a las autoridades del Sinae para cuando la perilla social se mueva un poco más.

En tanto, de los 70 mil niños que reciben alimentación en centros diurnos, unos 20 mil solicitaron seguir recibiéndolo mientras no se puede asistir.

Por otra parte, en los 140 centros de tiempo completo en los que viven 2.500 menores se elaboró un protocolo vigente para determinar cómo se realizaría el aislamiento en caso de confirmarse casos positivos, que por ahora no los hay. También se acondicionó un centro de tiempo parcial que no se está utilizando para realojar a quienes deban hacer cuarentena.

Distancia, láminas y tapabocas

Aquellas oficinas públicas con atención al público, por ejemplo, deberán marcar las distancias de seguridad sanitaria –de entre uno y dos metros- tanto entre trabajadores como frente al público e incluso se podrá disponer de láminas de acrílico para ventanillas o mostradores, como las que se colocaron en algunos supermercados y almacenes. Además se deberá utilizar tapabocas y alcohol en gel.

"La regla de convivencia es el tapabocas y la distancia", dijo el presidente en la rueda de prensa.

También se establecerán excepciones para que algunos trabajadores, que constituyen población de riesgo por la edad o por tener patologías, no retomen todavía las tareas presenciales y mantengan el teletrabajo, con turnos rotativos para evitar aglomeraciones no solo en las oficinas sino también en el transporte público. Este lunes aumentaron las frecuencias de ómnibus en Montevideo y habrá refuerzos de servicios en horas pico.

Leonardo Carreño

Este lunes las oficinas de la Fiscalía y del Poder Judicial comenzaron lentamente a retomar sus tareas, con personal reducido. También se abrieron las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil y ya se pueden volver a solicitar los certificados de antecedentes penales en la Policía Científica. Ya habían retomado sus actividades presenciales el 70% de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública el 27 de abril y los del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 20.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había dicho en entrevista con El Observador que trabajarían en “todo lo posible” con cada una de las ramas de actividad para que cada sector establezca sus protocolos. “La idea es establecer en cada caso, como hicimos en la construcción, protocolos sanitarios de distanciamiento social, medidas de protección para aquellos que tengan que salir”, señaló.

Reactivación del turismo interno

La apertura de las fronteras es un hecho que el gobierno percibe como lejano, dado el avance de la pandemia del coronavirus en el mundo, por lo que la llegada de turistas extranjeros no es una posibilidad a mediano plazo. "No va a ser pronta la llegada de aerolíneas con pasajeros de turistas de otros lados del planeta", dijo Lacalle Pou, pero añadió que eso también tendrá por efecto un impulso del turismo interno.

"Al mismo tiempo, creemos que el turismo interno va a activarse por la razón, entre otras, de que no puede haber turismo hacia el extranjero.

El mandatario remarcó que el gobierno trabaja por que Uruguay "sea el primer país de la región en que pueda ir liberando actividades", como lo serán aquellas vinculadas al turismo nacional. Y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció que las autoridades trabajan en "reglamentar la ley de promoción de inversiones" con la finalidad de cubrir "a todos los sectores, también turismo", de manera de extender a varios rubros las "exoneraciones fiscales".