Whisky importado, un negocio que movió más de US$ 5 millones en el primer semestre

Las importaciones de whisky crecieron en el primer semestre del año tanto en volumen como en monto. Llegaron al país más de 1,8 millones de litros. El consumo crece y quienes prefieren la bebida alcohólica se encuentran con una variada oferta en locales de venta.

Según datos aduaneros, las importaciones de whisky entre enero y junio fueron por US$ 5,7 millones, con un aumento interanual de 7%. En volumen, el incremento fue de 13%. El precio promedio por litro en el semestre de 2019 fue de US$ 20,60 frente a US$ 18,89 de 2018.

El principal origen fue Reino Unido, donde hay una gran gama de whisky. En segundo lugar se ubicó Argentina. Allí, las marcas más conocidas son Criadores y Blenders Pride. Estados Unidos también fue proveedor con los clásicos Jack Daniel´s y Jim Beam.

Los que consumen esta bebida alcohólica prefieren las marcas importadas. Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI) correspondientes a 2018, el consumo de whisky nacional (calculado con base en el pago de impuestos) cayó a casi la mitad en comparación con un año atrás y terminó en 950.000 litros. El importado, en cambio, superó ampliamente esa cantidad.

En la actualidad quedó atrás el tiempo de pocas marcas importadas en el mercado local y las licorerías tienen en sus vidrieras y catálogos un buen abanico de opciones.

Entre las más baratas de whisky escocés se encuentran el Black & White a $ 419 y el 100 Pipers y William Lawsons a $ 449. El clásico Johnnie Walker Red Labtel (etiqueta roja) tiene un precio de $ 890. El Double Black de la misma marca vale $ 2.100 y el Chivas Regal de 1 litro está a $ 1.750.

Después hay marcas con partidas de mayor añejamiento. El Ballantines 30 años de 750 mililitros cuesta $ 11.870, el Chivas Regal con la mismo contenido y 25 años de añejamiento sale $ 14.500.

Entre los estadounidense el litro de Jack Daniel´s se compra a $ 1.860 y el Jim Beam Black 6 años a $ 1.150.

Dentro de los whiskys de malta también hay mucha oferta. El Glenfiddich 15 años de 750 mililitros tiene un precio de $ 4.150 y el Dalmore de 700 mililitros cuesta $ 10.330. A su vez, el King George de Johnnie Walker de 750 mililitros se vende a $ 38.900.

El propietario de Iberpark, Alejandro Domínguez, dijo a El Observador dijo que en el primer semestre del año hubo un aumento en la venta de whisky de 29% medido en unidades y de 38% en facturación en relación a igual período de 2018. Añadió que las ventas crecen en mayor medida en la segunda mitad del año.

“Está cambiando el consumo, se comercializa más whisky de malta”, señaló. Otra explicación del mayor consume es que el público accede a productos de mejor calidad. “Es complicado volver para atrás, en el whisky pasa lo mismo que con el vino; se toma una bueno y después volver a uno de menor calidad está complicado”, indicó.

Otras importadas

Según los datos aduaneros en el primer semestre llegaron al país 107,8 litros de ron con un incremento en volumen de 17%. El principal origen fue Cuba, seguido por México, Brasil y República Dominicana.

En el caso del vodka se importaron 57.000 litros entre enero y junio con descenso interanual de 25%. El primer proveedor fue Reino Unido y después Argentina, Brasil e Irlanda.