Yacob: el “mano a mano” con Peñarol, el cruce con Suárez y los mates con Lukaku

El volante argentino de Nacional, Claudio Yacob, que vive sus primeros meses en el club, dijo que llegó a los tricolores con el objetivo de ser campeón, en un Campeonato Uruguayo que considera que es “casi un mano a mano” con Peñarol.

“Apareció Nacional, un club con mucha historia en el continente, que también juega Copa Libertadores y no lo dudé. Estoy donde quiero estar y disfrutando en familia”, dijo el mediocampista en declaraciones al diario deportivo Olé de Argentina.

L. Carreño

El volante de 32 años dio su punto de vista sobre cómo vio al fútbol uruguayo tras su paso por las canchas de Inglaterra.

“Es un fútbol más lento comparando con la Premier o Argentina. Me hace acordar a la Championship (Segunda división inglesa), donde terminé jugando. Es mucho pelota parada y segunda jugada. Hay otra dinámica, me estoy acostumbrando”, señaló.

Además, Yacob dejó en claro que su mente hoy está en los tricolores y no en Racing, el club en el que se formó, al que se enfrentará en la Copa Libertadores, y al que sueña volver en algún momento.

Inés Guimaraens

“Estoy pensando en Nacional y llegué para ganar un título”, expresó. “Acá no es como en Argentina que hay siete u ocho equipos que pelean el torneo. Es casi un mano a mano con Peñarol, más allá de que el fútbol se emparejó en todo el mundo”.

El cruce con Suárez y los mates con Lukaku

Yacob también contó cuáles fueron los rivales más complicados a los que enfrentó en el fútbol inglés, entre los que incluyó a Luis Suárez.

“Con Suárez me agarré mal”, contó. “Él jugaba en el Liverpool y Diego Lugano era mi compañero (en West Bromwich) y nuestras mujeres eran amigas. Resulta que estuvimos todo el partido a las puteadas y cuando terminó la mujer de Luis estaba también con la mía. Me hacía el boludo hasta que no me quedó más remedio que salir ahí con ellos, pero nos cagamos de risa...”, comentó.

También dijo que con Dele Alli, figura de Tottenham, tuvo varios enfrentamientos. “Se ponía picante”, señaló. “Lo echaron dos veces. En una me pegó una piña y le dieron tres partidos. Pero es un jugadorazo, son cosas del fútbol...”

“Y en la cancha la pasé mal con Bale, me dio una paliza física. En los mano a mano no lo podía parar”, agregó.

Yacob también contó que fue compañero de un joven Romelu Lukaku, el atacante belga que hoy es figura en Inter de Milán. “Llegó conmigo al West Brom. Tenía 19 años y vino a préstamo del Chelsea. Con él hicimos la campaña histórica. Hablaba muy bien español y hasta tomaba mate, ahora debe estar tomando con Lautaro (Martínez)”.

“En ese momento ya tenía mucha fuerza y después de los entrenamientos se quedaba una hora a trabajar movimiento de definición. Ya nos dábamos cuenta de que era diferente... Y no le pifiamos”, comentó el volante tricolor.