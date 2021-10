Zambrano vendió la torada de San José del Yaguarí con “agilidad, buenos precios y movimiento”

Zambrano & Cía remató toros de la familia Zerbino y colocó 105 reproductores Aberdeen Angus, Hereford y Polled Hereford, en el que “debe haber sido el mejor remate que ha hecho San José del Yaguarí, por agilidad, precios y movimiento”, dijo a El Observador Gerardo Zambrano, director del escritorio.

La torada y la oferta de vaquillonas se colocaron de forma ágil y rápida, mencionó el rematador, y ambas razas estuvieron parejas.

El promedio de venta fue US$ 4.223 para los toros. Los reproductores de la raza Hereford se vendieron, en promedio, en US$ 4.225; mientras que los Angus a US$ 4.222. Por su parte, los vientres promediaron a US$ 1.590.

Este remate se hizo desde el establecimiento de la familia Zerbino, en Durazno, donde clientes y amigos pudieron acercarse a disfrutar de la actividad.

Esta fue la edición Nº 54 del remate de esta cabaña y se ofertaron toros y hembras. La actividad se tituló “Sangre de campeones”.

A continuación los promedios de venta:

