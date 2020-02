Zerbino sobre el arriero: "Era como un padre para todos nosotros"

Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, aseguró este martes en diálogo con El Observador que el arriero chileno Sergio Catalán, que falleció a los 90 años, "era como un padre", así como "un ser humano extaordinario y solidario que le enseñó al mundo lo que es estar presente cuando alguien lo necesita".

"Sergio Catalán era como un padre para todos nosotros", dijo Zerbino, que viajará a Chile este martes para despedir los restos del arriero chileno, quien divisó hace 47 años a los uruguayos Roberto Canessa y Fernando Parrado en la cordillera de los Andes.

Zerbino contó que los sobrevivientes estuvieron en contacto permanente con Catalán después de la tragedia y que durante 47 años fueron a Chile a jugar en nombre de los "amigos que murieron" en el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya.

A lo largo de los años los uruguayos mantuvieron varios encuentros con Catalán, algunos en Chile y otros en Uruguay, a donde viajaron varias veces sus hijas, que fueron quienes comunicaron a los sobrevivientes la muerte de su padre.

"Voy allá porque para mí es un padre", resumió Zerbino, en camino al aeropuerto.

Murió Sergio Catalan el arriero chileno que divisó a Nando Parrado. 47 años atrás. Un gran hombre con una gran familia. Le debemos la vida. QEPD — Carlitos Paez (@carlitospaez) February 11, 2020

Los uruguayos sobrevivientes del Milagro de los Andes estuvieron 71 días perdidos en la cordillera chilena. Después de casi dos meses del accidente, sin alimentos y en situación extrema, Canessa y Parrado caminaron diez días por las cumbres nevadas hasta que se encontraron con Catalán, que fue el encargado de avisar a las autoridades de que estaban vivos, lo que posibilitó el rescate.

Canessa señaló a El País que Catalán era un "ejemplo de vida". "Un hombre que no dejaba nunca en esa época la cordillera porque nacían los terneros, la producción de todo su año, y se los comían los pumas", recordó.

"Sin embargo, para nosotros, unos desconocidos, se subió a su caballo tres horas y después pidió a un camión de vialidad que lo llevara al destacamento de San Fernando para dar la noticia. Y desde Santiago les dijeron “es imposible, no puede haber sobrevivientes, ese hombre está borracho”. Pero él tenía la carta que le había escrito Nando (Parrado). Pregunto yo, ¿cuántas veces vamos por la calle y cae alguien medio muerto y tratamos de que no nos contamine o no se nos acerque?", reflexionó.

En 2011, en el aniversario número 35 de la tragedia, el arriero chileno, que en ese entonces tenía 80 años, había llegado a Montevideo para la conmemoración del evento. Allí se vivió una jornada deportiva larga, hubo partidos de rugby y fútbol entre equipos infantiles y adultos y un partido de hockey entre mujeres. El cierre estuvo a cargo de la plantilla del Old Christians que sobrevivió al accidente y de la chilena de Old Boys, que disputaron un partido de rugby en el que estuvo en juego la Copa Amistad.