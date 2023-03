Zubía mostró su molestia con Lacalle Pou, le recordó cuando criticaba a Astori sobre el IASS y pidió una reunión que "ya fue denegada dos veces"

El diputado colorado Gustavo Zubía cuestionó la rebaja impositiva anunciada este jueves por Luis Lacalle Pou en el Parlamento y anunció que no irá a la reunión de Suárez y Reyes convocada por el mandatario para los legisladores de la coalición.

El diputado ya había comunicado su discrepancia con la medida comunicada por Lacalle este jueves de noche. "Molesto, muy molesto", escribió en su cuenta de Twitter. “Nos olvidamos de 160.000 jubilados a los que les prometimos y nada. Y los pocos beneficiados tendrán un promedio de descenso del IASS de $500 pesos. Así no cumplimos”, tuiteó.

El FA estuvo mal al crear el IASS, un impuesto arbitrario e injusto.

El Presidente (que exigía a Astori lo derogara y prometió derogacion ) esta mal con una rebaja TAN EXIGUA.

Crítico lo que merece... — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) March 3, 2023

Este viernes, en una entrevista con Informativo Sarandí, volvió a criticar la medida y apuntó contra Lacalle Pou. “El presidente en su condición de senador del Partido Nacional, hace ocho años le pedía al ministro Astori, cuando creó este impuesto, la derogación total del IASS. Ocho años después el anuncio de rebaja al que estábamos expectantes se transforma básicamente en una cifra de 500 para 20 mil jubilados”, comentó.

"No es una rebaja importante", apuntó el legislador colorado.

Zubía aseguró que durante la campaña electoral todos los líderes de la coalición se refirieron al IASS como un "impuesto abusivo". "Se había generado una expectativa muy grande y el resultado del anuncio fue muy magro", apuntó.

El vínculo de Zubía con Lacalle Pou

El diputado dijo que tiene una función "atípica" dentro del Parlamento. "Allí hay una mitad enfrentada a otra mitad. Por suerte, puedo pensar por ideas. Mi sector es un sector independiente dentro del Partido Colorado", dijo.

Sobre su vínculo con Lacalle Pou, dijo que cuando ha tenido que salir a respaldarlo con alguna política lo ha hecho. "Cuando lo tengo que dar para adelante, le doy. Le di para adelante en el la campaña de la LUC de forma muy intensa, pero en esto tengo que discrepar", agregó.

Además, dijo que no asistirá a la reunión entre el mandatario y los legisladores de la coalición en la residencia de Suárez y Reyes.

¿El motivo? "Porque era requisito sine qua non para ir a esa reunión tener una respuesta satisfactoria al tema del IASS. Al presidente le he pedido entrevistas y no me las ha dado. Después de idas y vueltas, no se han concretado", agregó.

Desde el gobierno le insistieron a Zubía para que fuera, pero él contestó siempre de forma negativa, aseguró. "Primero tengo que tener la charla personal con el presidente. Dos veces se me fue negada la entrevista", apuntó.