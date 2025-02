Ola de calor en Uruguay | No es el negro: el color de ropa que genera más sensación de calor

Las temperaturas altas de la ola de calor marcan la agenda del verano 2025 en Uruguay . Es que con picos máximos de hasta 41.3° C registrados en enero en la ciudad de Rivera, la búsqueda por alternativas para hacer frente al fenómeno climático se detiene, entre otras características, en la elección del color de la ropa que vestimos.

La incógnita sugerida por Quirantes refiere a la hipótesis respondida el 24 de enero de 1980 a través de un estudio científico publicado en la revista Nature bajo el nombre "Why do Bedouins wear black robes in hot deserts?".