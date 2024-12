Ausentes ahora, futuro ausente

Eso de faltar el 10% del total de clases impartidas puede parecer poca cosa, pero es muchísimo si se lo mide en consecuencias. El fenómeno no es exclusivo de Uruguay y ni siquiera de los países subdesarrollados. En todos los casos es un factor crítico que adelante el futuro del ahora niño; el ausente crónico del presente tiene más chances de abandonar los estudios, de tener menor rendimiento, e incluso, de verse afectado en sus relaciones sociales. El ausentismo de ahora es, en buena parte, el fracaso de mañana, y ese fracaso puede derivar en diversos problemas: desde dificultades en el acceso al trabajo hasta el nivel de ingresos, pasando por un largo etcétera que incluso se vincula con la seguridad. No todos los niños con ausentismo elevado serán delincuentes, claro que no, pero casi seguro que los futuros cuadros narcos, esos que ahora se matan y matan a temprana edad, provendrán de ex niños con escasas oportunidades.