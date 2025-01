La campaña infinita y Lacalle Pou entre la gente

El presidente Luis Lacalle Pou empezó el año anunciando que renunciará a la banca en el Senado que le correspondía por las elecciones de 2024. Aunque ya había adelantado que no asumiría como senador, ahora fue mucho más radical: no estará en el Parlamento ni en el Directorio, y ambas decisiones tienen su porqué en la estrategia que intentará llevar adelante el presidente saliente que quiere volver a ser presidente.

Lacalle Pou dijo que era tiempo de dejarle lugar a otras personas que fueron electas y que su decisión se relacionaba a la decisión de “estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación". Lo que no dijo explícitamente con palabras pero sí con pelos y señales, es que trabajará para ser nuevamente presidente, lo que supondrá derrotar al Frente Amplio que asumirá el gobierno en pocas semanas, para lo cual deberá definir cómo lo hace: ¿cómo líder del Partido Nacional o como líder de la coalición republicana o de alguna coalición que le permite superar la votación superior que logra el Frente Amplio desde hace 20 años?