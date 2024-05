La danza de los vicepresidentes

En este ciclo electoral se habla de potenciales candidatos a vicepresidentes desde antes de las internas, lo cual no solía ser lo usual. De hecho, la discusión sobre quién debe o no ser candidato a vicepresidente nunca fue demasiado determinante en la política uruguaya.

El tema ya apareció hace un tiempo en la interna frenteamplista, donde nadie afirma o desmiente nada, pero en la que pesa la decisión del excandidato Daniel Martínez, que dejó afuera a la segunda más votada en las internas, Carolina Cosse, para realizar algo así como un short list de nombres que terminó con el de una militante del cerno frenteamplista sin visibilidad pública. Eso, antes, tal vez no habría tenido demasiado importancia, pero en una elección general que tanto en 2019 como ahora fue y será muy ajustada, apostar al voto asegurado de los militantes y no al indeciso o al que simplemente va cambiando de partido, no fue una buena decisión.