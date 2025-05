Las inteligencias humana y artificial ¿socios?

Asimismo, la Comisión Europea introdujo el término de Industria 5.0 en el informe “Industry 5.0: Towards more sustainable, resilient and human-centric industry” en el 2021. El informe argumenta en torno a repensar el rol de la economía y en especial de la industria sustentado en que la producción respete los límites del planeta y posicione el bienestar del trabajador en el centro del proceso productivo (European Commission, 2021). Alternativamente a la idea extendida que todo crecimiento y creación de puestos de trabajo vale per se, se plantea el desafío de potenciar e integrar las transiciones verdes y digitales de manera de cementar sociedades y economías más sostenibles, resilientes, inclusivas y justas.