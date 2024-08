Mejoras del sector inmobiliario en la lucha antilavado

Muchas veces, quienes pueden involuntariamente hacer de "porteros" o facilitadores de ese proceso que se da en el sistema financiero, son algunos actores no financieros, los "APNFD", actividades y profesiones no financieras designadas. Pero el GAFI llama porteros solo a 5 miembros de ese grupo: abogados, contadores, escribanos, proveedores de servicios fiduciarios (Sociedades y "Trusts" en particular) y por último, los agentes inmobiliarios, sector al que vamos a referirnos en nuestra nota de hoy.