Nadie se despierta queriendo comprar lo que vendo

Mi empresa vende lápices de grabado: herramientas eléctricas para grabar a mano metal, vidrio o madera. Se los vendemos a consumidores en Estados Unidos. No hay góndola para eso, no existe la categoría, y nadie en la historia se levantó una mañana pensando "hoy necesito una herramienta de grabado" . Con ese producto, en ese nicho que no le importaba a nadie, vendimos más de 1.200.000 unidades.

Ese contraste es el punto de partida de esta historia, donde el aprendizaje sobre generar demanda nos permitió construir una empresa que duplica su impacto y facturación año tras año, siendo rentables y sin capital externo.

Casi todas las empresas viven de capturar demanda. Alguien ya quiere algo, lo busca, y el juego es estar ahí cuando busca. Google es el imperio de la captura. Es un juego válido y necesario, pero tiene un techo matemático: no podés capturar más demanda de la que existe. ¿Cuánta gente crees que buscaba "engraving pen" antes de que nosotros empezáramos? Cero.

Generar demanda es otro deporte. Es interrumpir a alguien que no te buscaba y lograr que descubra que quiere algo que hace cinco minutos no sabía que existía. Hoy eso pasa en Meta y en TikTok: no le hablás al que busca, le hablás al que scrollea. El límite deja de ser cuántos te buscan y pasa a ser qué tan bueno sos despertando deseo. Y esa es la clave

La demanda no se inventa, se redirige

Esto no es nuevo. En 1966, Eugene Schwartz lo describió a la perfección: la publicidad no puede crear el deseo por un producto. Solo puede tomar los deseos que ya existen en millones de personas y enfocarlos sobre un producto en particular. El deseo no se fabrica, se canaliza

Nosotros lo vivimos tal cual. Nadie quiere una herramienta de grabado, y sin embargo hay muchísima gente que quiere regalar algo único, arrancar un nuevo hobby o desestresarse después del trabajo. Ahí es donde entramos nosotros: diseñamos el producto, la experiencia y la publicidad para canalizar esa demanda que ya existía.

La receta secreta

Cuando cuento esto, la pregunta que viene después es siempre la misma: bueno, ¿y cuál es el secreto? La respuesta decepciona un poco, porque el secreto no es un truco. Es un sistema. Un sistema de producción de publicidad de altísimo nivel, que funciona más parecido a una fábrica con control de calidad que a una agencia esperando la idea genial.

Funciona así:

No se testean "anuncios": se testean hipótesis en capas. A quién le estoy hablando, qué deseo estoy tocando, con qué historia lo cuento, y recién al final los detalles de ejecución. Cada dólar invertido responde una pregunta específica, y la estructura de la cuenta publicitaria es un espejo de esas preguntas.

Las ideas grandes las genera un núcleo chico de personas que entienden al consumidor en profundidad; después apalancado por un equipo de producción, se multiplica cada idea en varias de versiones, las cuales se iteran a medida que tenemos resultados.

El volumen no es una ambición, es una consecuencia: producimos más cuando la tasa de acierto es alta y menos cuando baja, porque los ganadores pagan a los perdedores y esa matemática hay que cuidarla.

Lo más importante: un ritual semanal innegociable. Se lanza, se deja correr lo suficiente para leer bien, se corta lo que no funciona, se escala lo que sí, y se responde en equipo la pregunta que casi nadie se hace: esto ganó, ¿por qué? Cada ganador se desarma en piezas (qué dolor tocó, qué promesa hizo, qué gancho usó) y eso alimenta la producción de la semana siguiente.

Con los años, ese loop compone el verdadero activo: el mapa de qué mueve a tu consumidor y por qué. Los anuncios expiran… pero el historial y la data de lo que hicimos no. Por eso puedo contar la receta acá sin regalarle nada a nadie: no está en ningún anuncio que puedas copiar, está en el proceso que los genera y en los años de aprendizajes acumulados que ese proceso dejó.

Lo que no se ve en el anuncio

Sería deshonesto cerrar acá, con la moraleja de marketing, porque falta la mitad de la historia. Vender más de un millón de unidades no es un problema de publicidad, es un problema de empresa. Detrás de cada anuncio que funciona hay una cadena de suministro que cumple, un equipo de atención que responde, gente con criterio tomando mil decisiones chicas todos los días, sistemas que no se rompen cuando el volumen se duplica, y una cultura que sostiene todo eso cuando las cosas salen mal. Y para sostener todo ese engranaje, precisamos tener un propósito que sea real. El nuestro: ayudar a la gente a reencender su creatividad y producir algo que los haga sentirse orgullosos.

Nada de esto lo aprendí solo. Buena parte de lo que sé sobre construir cultura, sistemas y equipo lo aprendí rodeándome con otros emprendedores que ya habían caminado el camino que yo estaba transitando.. En mi caso, la comunidad de EO (Entrepreneurs' Organization) fue el lugar donde encontré ese conocimiento y contención. Porque al final se trata de no sobreestimar lo que podes resolver solo y tampoco subestimar cuánto podes acelerar tu crecimiento al estar cerca de alguien que ya cometió tus errores futuros.