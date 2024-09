Plebiscito torpe que se volvió cuco y puede ser un boomerang

Hay algo de exageración y mucho de viveza política en esto de centrar todos los dardos en la consulta sobre la seguridad social, pero también hay mucho de realidad pura y dura, y de medias tintas. Expertos y analistas de diferentes organismos y de todas las procedencias han dejado en claro que lo que se propone es no sólo inútil, porque no resuelve los problemas que se intentan solucionar, sino peligroso, porque afectará las cuentas del país pero también a quienes tienen menos ingresos.

El líder histórico del FA, el expresidente José Mujica, se la jugó al decir esta semana en entrevista con Búsqueda que la aprobación sería "un caos" para la "seguridad jurídica" del país. "Meter en la Constitución estas cosas es como meterse en cana", dijo.

El Partido Nacional, la coalición y el presidente Lacalle Pou le critican al candidato frenteamplista Yamandú Orsi la tibieza en lo que refiere a esta movida del Pit-Cnt. Si bien Orsi y Cosse ya dijeron que no votarán el plebiscito, hasta ahora el tema surgía lo menos posible y la coalición de izquierdas dejó en libertad de acción a sus votantes, sobre todo para evitar un problema con el Partido Comunista, el Socialista y los sectores que lo apoyan.

El lunes, cuando se anunció que Odonne será el ministro que trabajará con Orsi en caso de que sea electo, él también evitó aconsejar a los votantes frenteamplistas que no voten en este plebiscito. Su posición, sin embargo, está clara desde hace tiempo: es uno de los 120 expertos frenteamplistas en temas económicos que hicieron pública una carta en la que señalan que el plebiscito "tiene consecuencias injustas y genera efectos socialmente regresivos". "Es una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro y que generará impactos negativos".

En la semana, el discurso de Oddone fue más duro, como cuando dijo en canal 12 que su "recomendación inequívoca" es "no votar por la reforma", y advirtió que algunas de las medidas que forman parte del programa de su partido en el área económica "no podrían ser viables" si se aprueba. El economista considera que Uruguay "no está en condiciones de financiar" las medidas que abarca este plebiscito, aunque "no es el fin del mundo" si se aprueba. Uruguay pasó por situaciones mucho más complicadas, dijo, y el ejemplo que citó fue la crisis de 2022, ciertamente el peor momento de al menos los últimos 40 años; en este caso no se daría una “corrida instantánea" porque el país tiene otra fortaleza que se construyó en los últimos 20 años, consideró.

Uruguay no se terminará si se aprueba este plebiscito, pero tendrá muchos problemas extras a los que ya tenemos. Hace bien Oddone al aclarar lo que puede pasar, al tiempo que pide que no se vote. Se necesitan más voces de izquierda, y que suenen más convencidas, para explicarle a los votantes que es una reforma torpe, caprichosa y que supondrá, gane quien gane, un retroceso económico. Hasta que se ponga en acción un plan B, que nadie ha definido aún, parte del dinero de los uruguayos deberá destinarse a jubilaciones y privilegios, en vez de invertirlo en pobreza infantil, empleo juvenil y tantos otras propuestas que hoy incluyen los programas de gobierno.

El presidente Lacalle Pou saldrá a la cancha en octubre y ha declarado que su intención es explicar qué pasaría si se gana esta reforma y defender la ley que aprobó su gobierno. El FA tenía muy claro que el presidente no se iba a quedar callado y que su popularidad, que se mantiene alta independientemente de lo que le dan las encuestas a su candidato, lo ubica en un lugar privilegiado. Pero dejó el campo abierto.

Por ahora las encuestas dicen que el resultado es “incierto”. Los últimos datos de Equipos, de mediados de setiembre, indican que hay "niveles de desinformación relativamente altos": 39% dice que escuchó hablar y tiene una idea clara, 31% escuchó hablar pero no tiene una idea clara y 30% no escuchó hablar, no sabe o no contestó. Con esta base, 37% respondió que votaría en contra del plebiscito de seguridad social, 33% a favor y 30% no sabe o no contestó. Este 30% está compuesto de votantes de todos los partidos.

No está bien que los principales políticos de la coalición hablen de “comienzo del fin” (Bordaberry) o de “colapso económico” (Alvaro Delgado), porque las consecuencias serán graves pero no irremontables. No está bueno, tampoco, decir que no será para tanto, porque será mucho. Vale más la pena explicarle al votante, en su gran mayoría desinformado o con enormes dudas sobre esta consulta, qué supone votarla, sin exagerar ni minimizar.