De "dejarlo morir" a hacer campaña: el cambio de estrategia del gobierno respecto al plebiscito y la encuesta que más lo preocupó

El dato salió de una encuesta de Equipos –la consultora que el presidente contrata con regularidad– que hasta ahora no se conocía y muestra un corte marcado en la población: jóvenes, de nivel socioeconómico bajo y con menor nivel educativo son los más propensos a votar.

Antes de ver estos números, en el gobierno creían que lo mejor era “dejarlo morir”, pero cambiaron la posición aunque siguen convencidos que el plebiscito no sale porque muy pocos sectores ensobrarán. “Hay que llegar con información capilarmente a quienes no se informan espontáneamente”, dijo uno de los estrategas.

La encuesta dio que un 33% de la población votaría que sí, un 37% que no y 30% no sabe. “La alta indecisión genera incertidumbre respecto al resultado”, dijo Ignacio Zuasnabar al presentarla en Subrayado.

Este miércoles, durante un desayuno organizado junto al Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Zuasnabar agregó que el plebiscito tiene “más probabilidades de rechazarse que de aprobarse”.

Lacalle Pou prevé encabezar una conferencia para detallar su oposición y también hablará del tema en diversas ruedas de prensa en los eventos a los que concurra durante todo el mes.

El planteo y la dificultad

El plebiscito propone establecer en la Constitución una serie de preceptos sobre el sistema de seguridad social como la edad de retiro a los 60 años, la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, y la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAPs).

La iniciativa fue propuesta por el PIT-CNT y contó con el apoyo de otras organizaciones sociales (FEUU, FUCVAM, entre otras) y de algunos sectores integrantes del Frente Amplio, (Partido Comunista, Partido Socialista y Partido por la Victoria del Pueblo).

Para que la iniciativa tenga éxito se requiere que vote por "Sí" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a votar.

No hay papeleta por el "No" y se asume que todos los sobres de votación que no contengan el "Sí" son expresiones contrarias a la enmienda, incluidos los votos en blancos y anulados, tal como explica el politólogo Daniel Chasquetti. “No está mal suponer que al inicio de la votación todos los sobres vacíos son contrarios a la propuesta y que para que la reforma triunfe, se necesita llenar la mitad más uno de ellos con papeletas”, escribió el doctor en Ciencia Política.

Chasquetti subrayó que adquiría “fundamental relevancia” la decisión de los partidos políticos respecto a incluir o no la papeleta del "Sí" en los procesos de distribución de hojas de votación ("ensobrar" en la jerga política local), ya que en general los ciudadanos otorgan prioridad a la elección presidencial y parlamentaria y muchas veces "olvidan o no toman en cuenta la realización de las consultas plebiscitarias".