El plebiscito de la seguridad social, la primera turbulencia para Oddone y el flanco abierto del Frente Amplio

El moderador de la Cámara Española le leyó las interrogantes de empresarios presentes que habían llegado por WhatsApp en torno a Gabriel Oddone : si “los presiona el Partido Comunista” ante el “giro en sus declaraciones” sobre el plebiscito de la seguridad social, si el ex socio de CPA Ferrere “es el ministro de Economía de todos en el Frente Amplio ” y “cómo piensa controlar a los opositores que no quieren” que lo sea.

“Gabriel va a integrar mi equipo porque yo así lo dispuse. Soy candidato a la Presidencia y considero que tengo que ser yo –por supuesto junto a mis compañeros– quien determine las mejores personas para las distintas responsabilidades”, defendió el candidato.

WhatsApp Image 2024-09-23 at 6.25.48 PM.jpeg Gabriel Oddone, eventual ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones Foto: Leonardo Carreño

Oddone sí obtuvo el respaldo de todo el espectro que respaldó a Orsi en las internas –cuyo comando apuesta además a que es atractivo para “indecisos informados” – y este martes, ante los invitados de la Cámara Española, se codeó con otros dos colegas de referencia en el Frente Amplio: Mario Bergara y Pablo Ferreri.

Orsi también deslizó que en las dudas leídas había “más aseveraciones que preguntas” y en tono jocoso le dio el pie a Oddone, que lo escuchaba desde una mesa contigua: “Hay una parte ahí que está bueno que se aclare, sobre un cambio de posición… no me había enterado. Espero tu respuesta”.

"No hay cambio de posición".

“No hay ningún cambio de posición”, enfatizó el economista al pasar al frente e insistió en que “es un error” la enmienda postulada por el PIT-CNT.

“En primer lugar porque no pone las cosas importantes en el centro de la atención. La prioridad en este momento son los niños y los hogares vulnerables. (...) Algunas cosas que probablemente pretenda resolver, no las resuelve. No va a lograr que las personas con 60 años efectivamente se puedan retirar porque muchas de ellas no van a lograr causal jubilatoria (...). Es un error porque introduce un incentivo perverso a manejar el Salario Mínimo Nacional como ocurría antes de que el FA fuera gobierno (...). Es un error porque introduce un estrés sobre la situación fiscal del país extraordinaria”.

Oddone reveló que “hace muchos meses” Orsi le preguntó si estaría dispuesto a asumir el Ministerio de Economía si el plebiscito triunfaba en las urnas. “Yo le dije: ‘Por supuesto, con más razón’. Porque creo que una fuerza política como el FA es la mejor para manejar un escenario tan complejo como ese".

El ex socio de CPA Ferrere reiteró su metáfora y recordó que pintar un escenario de “fin del mundo” sería como si hubiera “un avión con los cuatro motores prendidos fuego y el piloto dijera ‘salten ahora’”. “La persona a cargo de la política económica debe decir que es una situación injusta pero que es posible de ser manejada”.

Como le sucede con los dardos que le dirige el oficialismo, una nueva oleada de preguntas de los empresarios presentes en el almuerzo volvió a demostrar que este plebiscito de la seguridad social –con escasas chances de aprobarse– es el principal flanco que el Frente tiene en la campaña.

Una pregunta interpeló a Orsi sobre si había “cambiado de parecer” en su posición contraria a la enmienda ante la libertad de acción dictada en la coalición de izquierdas; otra consultó si “es suficiente con no apoyarlo” o si “sería necesario hacer una campaña fuerte en contra”; una última enumeró consecuencias bajo la premisa de que “la falta de conocimiento sobre el tema es alarmante”.

GYQuwiUXAAAGMdO.jfif

Otra vez se levantó el murmullo en el recinto.

“Yo pregunto una cosa: ¿Alguna vez me han preguntado esto y yo no he respondido?”, respondió Orsi. “¿Los 111 profesionales frenteamplistas no fueron lo suficientemente claros diciendo lo que piensan? Creo que es incorrecto decir que no hablamos. Como fuerza política resolvimos la libertad de acción porque hay sectores que están de acuerdo, pero eso no es ninguna mordaza”.

“Como fórmula (con Carolina Cosse) en cada lugar del país decimos, una, dos, tres veces, lo que pensamos”, defendió.

También es cierto, vale apuntar, que su candidata a la vicepresidencia sorteó la interna sin pronunciarse para no tener que contradecir a sus aliados, y solo confirmó más tarde que no pondría la papeleta ante la “falta de consensos” en la interna, pero evitó entrar “en el punto y coma” de los contenidos. En paralelo, socialistas, comunistas y varios militantes de base se movilizan por un nuevo gobierno del Frente Amplio mientras llaman a votar el Sí.

En la puerta del hotel, el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri chicaneó entre risas a su colega Oddone: “Vas a asumir como ministro con Peñarol campeón de América”.

El economista, reconocido hincha tricolor, antes tiene por delante otro triunfo adversario que, aunque improbable según todas los partidos y encuestas, ya le ocasiona mayor dolor de cabeza.