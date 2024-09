Dólar vuelve a subir y supera los $ 42 en un mercado inquieto por plebiscito de seguridad social

Por ejemplo, en las últimas semanas inversores no residentes se han desprendido de bonos en moneda nacional para “reducir” su exposición a Uruguay, al menos hasta que se despeje el escenario, señaló el jueves pasado el economista de CPA Ferrere, Alfonso Capurro.

Aún cuando las encuestas recientes muestran niveles de adhesión más bajos que mediciones anteriores, hay inversores que no quieren asumir el riesgo de una eventual aprobación del plebiscito que tendría “alto impacto” en las cuentas públicas y la situación fiscal del país.

Además, en lo que va del mes, el mercado de cambios tuvo jornadas en las que hubo operaciones por montos de entre US$ 50 millones y US$ 60 millones, cantidades mayores a la operativa normal que suelen promediar entre US$ 20 millones y US$ 25 millones diarios aproximadamente.

Este lunes hubo operaciones por US$ 25 millones, según datos del Banco Central del Uruguay (BCU).

La última operación del lunes se pactó en $ 42,25 con aumento de 1,37%.

En la pizarra al púbico del Banco República (Brou), el dólar también subía y se ofrecía a $ 41,05 en la compra y $ 43,45 en la venta.

Lo sucedido con el dólar en las últimas semanas “claramente se debe a factores domésticos de cara al plebiscito de la seguridad social, ya que de aprobarse, es probable que aumente el riesgo país y esto, entre otras cosas, depreciaría la moneda local y apreciaría el dólar”, consignó un informe de Gastón Bengochea Corredor de Bolsa.

WhatsApp Image 2024-09-23 at 16.40.48.jpeg

El riesgo país de Uruguay mostró una tendencia alcista en la primera mitad del mes de setiembre, cuando hacia fines de agosto finalizó en 74 puntos básicos (pbs). Sin embargo, durante la última semana, el mismo pasó de los 99 pbs a los 90 pbs. Al margen de estos movimientos, el riesgo país aún se mantiene en niveles bajos, según reportó la firma Puente.

En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano en dólares a 10 años operó de manera estable y finalizó la rueda del viernes en 4,7%.

La inquietud entre los inversores viene de meses atrás. Ya desde principio de año las preguntas giraban sobre qué chances había de llegar a las firmas para concretar el plebiscito, y en segundo lugar cuáles eran las chances de que la ciudadanía aprobara los cambios que se proponen. A medida que pasó el tiempo, se conocieron encuestas y la fecha está más cerca, la preocupación y el nerviosismo vuelven a estar latentes.

El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, afirmó el lunes a radio El Espectador que los mercados “todavía no han reaccionado”, porque si lo hicieran “con una probabilidad de salida” -es decir, de que se aprobara la reforma-, “ya se debería ver un salto más alto en el riesgo país, en el dólar y una caída más fuerte de los bonos”.

“Todavía no está incorporado que salga porque las subas aún son minúsculas con respecto a lo que puede pasar si realmente se confirma”, dijo el economista.

“Cada vez que nos reunimos con organismos internacionales, bancos internacionales, calificadoras de riesgo en los últimos seis meses, la primera y casi única pregunta es qué pasa con el plebiscito. Es la gran preocupación”, añadió.

Dólar en la región y en el mundo

Por su parte, en Brasil, la moneda estadounidense aumentaba 0,42% a 5,34 reales por unidad este lunes.

En tanto, el Índice dólar que mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras avanzaba apenas 0,09% y se ubicaba estable en 100,82 puntos.