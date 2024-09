"Inconstitucional" y "déficit imposible de pagar": la postura de ACDE frente al plebiscito de la seguridad social

En relación a la medida propuesta de igualar jubilación y pensión mínima al salario mínimo nacional, ACDE consideró que implicaría utilizar "recursos del Estado en personas que no lo necesitan", además de que "incentivaría la jubilación anticipada, la sub declaración (de ingresos) y bajaría el incentivo a incrementar el salario mínimo nacional".

Sobre la edad mínima para jubilarse, desde ACDE afirmaron que "la promesa de jubilarse a los 60 años no sólo iría en contra de lo que hace el mundo en esta materia, sino que además no se cumpliría para los trabajadores de menores ingresos", dado que "en general no tienen 30 años de servicio a los 60 años", por lo que esto "solo sería una realidad para los trabajadores de muy altos ingresos".

Eliminación del sistema de las AFAP

En lo que respecta a la eliminación del sistema de las AFAP —una de las ideas que propone el plebiscito—, la postura de la ACDE señala que "la confiscación del ahorro de los trabajadores" y el cierre de las AFAP "sin indemnización, afectaría la reputación de Uruguay como país en el que se respeta la propiedad privada, esencial para la radicación de inversiones".

En esta línea, enfatizaron en que la confiscación de los ahorros de los trabajadores en las cuentas individuales "son propiedad de cada uno de ellos", por lo que confiscar ese dinero "es inconstitucional", dado que "no se propone a dichos ahorristas indemnización alguna". Desde ACDE afirman que esto "daría lugar a miles de juicios de reclamos contra el Estado por sumas millonarias en dólares".

Dificultades jurídicas y "rigidez"

Desde ACDE también indicaron que los cambios propuestos por el Pit-Cnt implican una "rigidez" dado que se introducen en la Constitución "asuntos que son propios de una ley", lo que a su entender "tornaría compleja una posterior modificación" y "se incluirían en la Constitución disposiciones muy difíciles de cumplir".

Otra de las complejidades jurídicas cuestionada por ACDE es que la propuesta de eliminación de las AFAP "supondría un cambio retroactivo de hasta 28 años, dejando sin efecto millones de derechos legítimamente adquiridos por trabajadores y jubilados, con consecuencias totalmente imprevisibles".

Por último, en relación a la prohibición del ahorro voluntario en cuentas individuales, ACDE señaló que sería "contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos".