Tras la victoria de Trump, hay una oportunidad para uruguayos: ¿por qué es el mejor momento para invertir en propiedades en EE.UU?

Entonces, ¿qué significa esto para los argentinos que quieren invertir en Estados Unidos? Se anticipa un aumento en la demanda de propiedades, pero dado que la construcción de nuevas viviendas requiere tiempo, la oferta no podrá seguir el ritmo acelerado de la demanda. Esta diferencia hará que los precios suban, creando un entorno competitivo para los inversores. No obstante, esto es un proceso a largo plazo, y la medida tomada por la Fed no implica que los precios de las propiedades vayan a subir de forma inmediata. Las hipotecas siguen siendo demasiado altas en gran parte del país y es necesario que bajen aún más. Además, el índice compra-alquiler se encuentra en niveles récord, lo que refleja que muchas familias todavía prefieren alquilar antes que comprar. Al mismo tiempo, la creación de nuevos hogares continúa creciendo a un ritmo acelerado.

Todos estos indicadores señalan que invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos no sólo sigue siendo una opción rentable, sino que estamos en uno de los mejores momentos para hacerlo. Históricamente, se ha probado que las propiedades de inversión sirven como refugio de valor porque su apreciación sube con el correr de los años. A esto se le suma el doble escenario actual. Por un lado, lo que venimos diciendo respecto a las tasas de interés que continuarán bajando, y quienes inviertan ahora podrán aprovechar condiciones favorables tanto en el acceso al financiamiento como en el aumento potencial del valor de las propiedades a medida que la demanda se recupere y los precios suban.

Por otro lado, la reciente victoria de Trump contribuye a una disminución en la incertidumbre, ya que los años electorales suelen generar dudas sobre las políticas que se implementarán a corto plazo. Además, el hecho de que el triunfo haya sido tan rotundo, da al nuevo gobierno un margen de maniobra amplio para implementar sus políticas de forma rápida y contundente. Para los argentinos, la afinidad ideológica de la economía de mercado de Trump con el gobierno de Milei amplía las posibilidades de hacer negocios entre ambos países.

Estas dos variables dan lugar a una buena oportunidad para obtener retornos a largo plazo, incluyendo la apreciación del valor de los activos y el ingreso por alquileres. Esta ventana resulta atractiva tanto para quienes cuentan con gran capital como para pequeños inversores quienes, gracias al auge de las plataformas de crowdfunding inmobiliario de los últimos años, pueden participar en el mercado adquiriendo una fracción de una propiedad con una inversión inicial relativamente baja.