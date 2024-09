Un tema del que se habla muy poco en esta campaña pero es crucial para el futuro del país

Sin embargo, no se escucha a los candidatos preocupados por este tema. Salvo la propuesta que ha lanzado Álvaro Delgado (Partido Nacional) de pagar un bono a los estudiantes de los quintiles más bajos para que terminen el liceo, no se ha hecho hincapié en este asunto.

Se habla muy poco de educación

Además de que sólo lograron terminar el liceo y UTU unos pocos más de cinco de diez estudiantes, hay otros datos educativos que son preocupantes:

Asistencia. El Monitor de Primaria mostró que en el último año casi dos tercios de los escolares (64%) y el 83% de los niños en educación inicial tuvo una "asistencia crítica", lo que significa que se ausentaron más del 10% de los días lectivos. Los estudiantes de ciclo básico tuvieron, en promedio el último año, más de 30 inasistencias (faltaron más de un mes).

El Monitor de Primaria mostró que en el último año casi dos tercios de los escolares (64%) y el 83% de los niños en educación inicial tuvo una "asistencia crítica", lo que significa que se ausentaron más del 10% de los días lectivos. Los estudiantes de ciclo básico tuvieron, en promedio el último año, más de 30 inasistencias (faltaron más de un mes). Aprendizaje. En educación media, la cantidad de estudiantes en los niveles de desempeño más bajos en lectura se ubicó en casi 25% cuando la meta era no superar a 21% y fue de 66,2% en matematica (se esperaba menos del 62%).

En educación media, la cantidad de estudiantes en los niveles de desempeño más bajos en lectura se ubicó en casi 25% cuando la meta era no superar a 21% y fue de 66,2% en matematica (se esperaba menos del 62%). Segregación. "En todos los subsistemas y niveles educativos se observa una tendencia creciente de la segregación”, que es “más acentuada” en la educación inicial y primaria, concluyó el Ineed.

En esta campaña el tema no viene siendo central. Las estrategias de los candidatos han sido distintas. Mientras los de la coalición han intentado mostrar las cartas temprano –han divulgado propuestas con mayor o menos concreción y han ido mostrado a algunos de los que serán sus ministros, en caso de ganar-, el Frente Amplio se ha mantenido en la línea de no bajar las propuestas que están en el programa del partido. Se han enfocado en que son el partido que recoge más adhesiones –las últimas encuestas lo ubican en 43%- y en que los indecisos, de dónde creen que pueden sacra para llegar a la mayoría parlamentaria, definen su voto a último momento.

Además Yamandú Orsi, que no es un buen orador ni un presidencial sólido a la hora de explicar sus ideas, ganó la primera vuelta sin despeinarse aplicando justamente esa estrategia y así sigue, con la esperanza de obtener un triunfo en primera vuelta, algo que parece muy difícil. De todos modos, desde el MPP ya anticiparon que darán a conocer su plan de gobierno a mediados de setiembre.

Delgado en cambio, en ese objetivo de lanzar propuestas, propuso darle US$ 6.000 a cada estudiante menor de 20 años del 40% más pobre de la población, que acabe la enseñanza obligatoria. En esta nota Tomer Urwicz explicó que como el pago es gradual (unos 2.000 dólares al acabar el penúltimo año del bachillerato y los otros 4.000 al finalizar el bachillerato entero), se pretende que abarque a dos generaciones de jóvenes “pobres”, que equivalen a unos 10.000 estudiantes activos. La propuesta implica duplicar la tasa de egreso en esos contextos y llegar a los 20.000.

Los dos modelos educativos

Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.jpeg Leonardo Carreño

Te hacía referencia antes a la entrevista a Orsi que Gabriel Pereyra le hizo este miércoles en En la Mira de VTV. Si bien en los primeros minutos de la entrevista mencionó algunas propuestas concretas, de esas que generan consenso como universalizar la educación inicial, aumentar los centros CAIF y las escuelas de tiempo completo –aunque no dio cifras sino que dijo que “se verá con el presupuesto hasta donde llego”-, quedó claro que el punto más fuerte de la propuesta del FA está en volver al modelo del cogobierno en el que los docentes tenían voz y voto, que fue derogado con los cambios que trajo la LUC.

En la segunda parte de la entrevista, Orsi reiteró varias veces su idea de integrar a los docentes en el gobierno de la educación. “Yo no los quiero afuera, los quiero adentro”, reiteró. Dijo que ese fue el gran error de este gobierno en la implementación de la transformación educativa, ya que “el 90% y pico decía ´esto así no camina´… se los persiguió por cuestiones mínimas. Entiendo que este es un país muy corporativo pero ya sabes que va a nacer muerto ese fenómeno”.

Cuando se le preguntó si iba a dar marcha atrás en la reforma respondió: “Yo complejo de José Pedro Varela no tengo y me resisto a decir que traigo la reforma… no, no, lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con los que van a llevar adelante cualquier proceso educativo y no estoy hablando de los sindicatos sino de las ATD”.

Las principales propuestas que están contenidas en el programa del Frente Amplio son justamente volver al cogobierno en educación, retomar el “crecimiento” de la inversión en la educación pública “sobre la base del 6% en educación (un viejo reclamo de los sindicatos de la educación que ya se prometió y no se cumplió en el FA) más el 1% del PIB en investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Y votar la Universidad de la Educación, otra aspiración de los gobiernos del FA que nunca obtuvo los votos porque requiere mayorías especiales, que también destacó Orsi en la entrevista.

Además la coalición de izquierda propone “convocar a un congreso nacional de educación que llegue a conclusiones políticamente vinculantes”. Cuando se lo preguntaron a Orsi en En la Mira por lo de "vinculante", dijo que le “quedó la duda” y preguntó pero le aclararon que no era textual. “No necesariamente te obliga…”, dijo sin poder fundamentar mucho.

Al respecto de la Universidad de la Educación esta semana el ministro de Educación Pablo Da Silveira explicó por qué están en contra: “No han sido exitosas en otras partes de mundo sino que dan lugar a instituciones endogámicas, de baja calidad y aisladas del resto del sistema universitario”, dijo a Búsqueda.

Da Silveira cree que una única universidad de la educación "es fácil de colonizar políticamente (…) si usted controla la universidad de la educación, puede controlar la formación de los docentes que van a controlar la formación de todos los alumnos del país”. “Nosotros no queremos controlar nada. Somos demócratas y republicanos (…) pensamos que lo mejor para una democracia sana es que nadie tenga esa capacidad de control”.

Como alternativa a ese modelo, el MEC lanzó la revalida de los títulos de egresados de las carreras de formación docente de privadas para que esos títulos tengan el mismo valor que los del IPA u otras carreras de ANEP y esta semana se le entregó la certificación universitaria a 2.233 docentes, 60.4% de los que rindieron la prueba.

El programa del Partido Nacional incluye entre sus propuestas en el área, contenidas en en el capítulo de “conocimiento, innovación y cultura”, además del bono, extender los Centros María Espínola de tiempo completo, que ofrecen tres comidas para los estudiantes, docentes fijos por tres años, de los 60 a los que se llegará en 2025, a 120 y 130.

Otras propuestas más generales son ampliar la cobertura de las plataformas educativas de Ceibal, para que cerca del 100% de los estudiantes y docentes de la educación utilice la plataforma Crea, ampliar el alcance territorial de la Universidad Tecnológica, seguir consolidando polos de educación superior en el interior; modernizar a la Universidad de la República implementando modalidades híbridas y virtuales en todas sus carreras; ampliar los fondos de investigación en áreas estratégicas para el país.

En el programa del Partido Colorado, el punto “Educación” aparece primero. Se propone: crear 80 nuevos centros educativos de tiempo completo, educación obligatoria desde los 3 años, mayores incentivos para que docentes más formados y experimentados elijan enseñar en centros educativos más desfavorecidos, aumentar los programas de verano, bachillerato virtual, fortalecer las Asambleas Técnico Docente (ATD). En educación terciaria, proponen crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) para que exista articulación entre educación media y universitaria.

Cabildo Abierto, por su parte sí propone la creación de una Universidad Pedagógica Nacional, que funcionará como un ente autónomo, compuesto por un Consejo Directivo Central con representación de todos los órdenes.

Otras propuestas de CA apuntan a que la familia tenga un rol fundamental en la educación en valores, a la “eliminación de ideología de género”, el “uso correcto del español... sin utilizar formas como el lenguaje inclusivo, como el uso de la @ o las letras «e» y «x»”, desalentar el consumo de drogas, tabaco, alcohol y otras bebidas (...) que tienen una influencia directa sobre el aprendizaje y la convivencia en los centros de estudio".

Por último, el Partido Independiente propone ampliar los centros con extensión de tiempo pedagógico en todos los niveles completando la oferta para toda la población de quintil 1 y ampliarla al 50% de los quintiles 2 y 3, cambiar la función de las direcciones generales que dirigen los subsistemas y se inspección a si mismas asignado esa tarea al Codicen, mejorar exoneraciones impositivas a privados en inicial para ampliar la oferta gratuita, cubrir 100% de denanda en educación técnica.

De Rama, al "ADN de la educación": qué pasó

Desde la vuelta de la democracia, la ANEP empezó a implementar políticas educativas dirigidas a niños de contextos más pobres sumando el horario escolar extendido. Hasta el año 1996 se crearon en el país las primeras 56 escuelas de tiempo completo. Luego en la época de Germán Rama, el impulsor de la reforma de la enseñanza, se crearon 21 escuelas de tiempo completo. Ello generó resistencia de los docentes por el origen de los fondos para llevarlo a cabo, que venía de préstamos de organismos internacionales, y se agitó el cuco de que la propuesta educativa venía diseñada desde el exterior. En el gobierno de Jorge Batlle se llegó a 102 escuelas de tiempo completo, con una matrícula de más de 24.000 alumnos.

Al llegar el FA al gobierno se zanjó el tema y se siguieron construyendo escuela de tiempo completo (se llegó a 130) y se puso en marcha el Programa de Maestros Comunitarios en 334 escuelas de todo el país, con el objetivo de revertir el fracaso escolar al trabajar en el ámbitos familiar y comunitario.

En el gobierno de José Mujica pese a su recordado discurso de “educación, educación y más educación” no hubo grandes logros más allá de la creación de la UTEC, que fue un gran acierto de esa administración, en tanto el tercer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez empezó su segundo mandato con fuertes impulsos reformistas con aquella promesa de “cambio en el ADN de la educación” pero rápidamente se encontró con la dura resistencia de los sindicatos que no le dejaron reformar nada.

Más allá de propuestas y modelos, sobre los que tendrás tu opinión, la historia ha demostrado que la política educativa, así como la de seguridad o la económica, deben ser conducidas por un mando político con un rumbo claro y que sea capaz de ganarle a las corporaciones, aunque eso no significa no escucharlas.