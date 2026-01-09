Un verano memorable: en el camión de un vecino desde Las Piedras al río Santa Lucía

Por Richard "Chengue" Morales Exjugador de fútbol

Mi familia casi siempre tuvo problemas económicos, pero hacíamos de todo para ser felices, cosa que conseguimos. Los veranos siempre eran épocas en las que uno trataba de divertirse y de alejarse de preocupaciones. Tanto yo como mis hermanos y mi familia. No teníamos nada, pero en el verano buscábamos disfrutar.

El verano memorable y que más recuerdo fue el que vivimos con mi familia y amigos en Aguas Corrientes, en Canelones. Yo ya tenía como 20 años y jugaba en Canelones, pero no como profesional. Compartíamos todo y entre todos. Era una época espectacular que no me la olvidé más.

Era de las cosas lindas de la vida. Eso de poder compartir que con el paso del tiempo, se fue dejando de lado, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Bañarse en el Río Santa Lucía en aquella época, para nosotros, era lo más grande, lo disfrutábamos como locos. Por eso no me olvidé nunca más y no me voy a olvidar más.

Recuerdo que salíamos todos desde Las Piedras en la parte de atrás de un camión de un vecino que nos llevaba. Ahora eso está prohibido, no te pueden llevar allí. Llevábamos pizza casera, tortas, poníamos una mesa larga y allí toda la familia. Hacíamos el fuego en el piso, y el asado en ese mismo piso. Era espectacular.

Añoro lo que compartía la gente, era algo hermoso. Ahora somos pocos solidarios. Repito: añoro mucho esa solidaridad. A nadie le importaba si alguien llevaba poco o mucho en aquellos viajes a Aguas Corrientes. Todos compartíamos. Hoy, me incluyo, estamos todos en otro mundo. Richard Morales, más conocido por el Chengue, ganó tres Campeonatos Uruguayos con Nacional. Hizo dos goles en el partido contra Australia en el que Uruguay clasificó al Mundial de Japón y Corea 2002. También jugó, entre otros equipos, en Osasuna y Málaga de España, y fue ayudante técnico de Paolo Montero.