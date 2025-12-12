Uruguay logra su mejor calidad de vida digital en cuatro años y es líder en América Latina

Surfshark Research acaba de publicar la cuarta edición del Digital Quality of Life Index (DQL) , un ranking que evalúa el bienestar digital de 121 países a partir de cinco dimensiones: asequibilidad, calidad del internet, infraestructura digital, seguridad digital y preparación para la inteligencia artificial. El índice combina más de una decena de indicadores que miden desde la velocidad y el costo del servicio hasta el grado de adopción tecnológica y la resiliencia institucional .

Uruguay aparece en esta edición en el puesto 39 del ranking global , entre Grecia (38°) y Chile (40°), y se consolida como el país con la mejor calidad de vida digital de América Latina . Su puntaje general de 0.5671 no sólo mejoró respecto a 2024 , sino que también superó los niveles de 2022 y 2023. Para una economía de sus dimensiones, el desempeño de Uruguay resulta destacable tanto por su estabilidad como por la consistencia en diversas dimensiones tecnológicas que analizaremos a continuación.

El resultado menos favorable se observa en la Asequibilidad del internet , un pilar que mide cuánto tiempo de trabajo necesita dedicar un usuario para pagar una conexión estable. Uruguay se ubica en el puesto 88 del mundo, entre Zambia (87°) y Nepal (89°) , en una dimensión encabezada globalmente por Bulgaria (1°) y cerrada por Camerún (121°). La evolución es negativa : en accesibilidad móvil , el país retrocedió del puesto 52 en 2022 al 88 en 2025 ; en el servicio fijo , tras alcanzar un notable 46 en 2023, volvió a caer hasta el 89 en 2025 . El costo relativo del servicio continúa siendo alto frente a estándares internacionales, lo que limita la competitividad de Uruguay en este pilar pese a la alta calidad de sus conexiones.

En Calidad del internet , que mide velocidad, estabilidad y latencia, así como su progreso técnico en el tiempo, Uruguay muestra un desempeño claramente superior . El país se ubica en el puesto 47 a nivel global, entre República Checa (46°) y Austria (49°) , y ocupa la segunda posición sudamericana , sólo por detrás de Chile (15°). Las mejoras desde 2022 son significativas: la velocidad móvil pasó de 42,85 Mbps a 186,95 Mbps , mientras que la velocidad fija aumentó de 111 Mbps a 238 Mbps . Aun así, el ranking refleja una leve caída en los últimos dos años debido a que otros países avanzaron más rápido. Las nuevas mediciones de latencia móvil y latencia fija ubican a Uruguay en posiciones intermedias, pero con un rendimiento competitivo frente a sus vecinos regionales.

En Infraestructura digital (pilar que evalúa la disponibilidad y solidez de las redes, el uso efectivo de internet y la preparación tecnológica) Uruguay alcanza el puesto 45 del mundo, entre Tailandia (44°) y Eslovaquia (46°), y se posiciona segundo en Sudamérica, nuevamente detrás de Chile (43°). La evolución entre 2022 y 2025 muestra oscilaciones: el uso de internet aumentó del 88% al 92%, mientras que la preparación tecnológica retrocedió del puesto 46 al 51. Sin embargo, el país conserva un ecosistema digital saludable, con una amplia adopción institucional y un modelo de políticas públicas que históricamente ha favorecido la digitalización.

El pilar de Seguridad digital (que mide la protección frente a ciberamenazas, la capacidad institucional y la fortaleza del marco normativo en privacidad) es uno de los puntos más fuertes de Uruguay. El país se ubica en el puesto 28 del mundo, entre Reino Unido (27°) y Canadá (29°), y encabeza el ranking sudamericano. La evolución desde 2022 confirma un progreso notable: en ciberseguridad, Uruguay pasó del puesto 66 al 40, mejorando de forma sostenida sus capacidades de detección y respuesta; y en protección de datos, avanzó de la categoría adecuada a la alta, evidenciando el fortalecimiento institucional y regulatorio que lo distingue en la región.

En el nuevo pilar de Inteligencia artificial (que mide la capacidad del país para adoptar, regular y aprovechar la IA, desde el potencial de inversión hasta la preparación institucional) Uruguay se ubica en el puesto 50 del mundo, entre Bulgaria (49°) y Ucrania (51°). Dentro de Sudamérica ocupa el tercer lugar, detrás de Brasil (34°) y Chile (39°). Su evolución en preparación para la IA ha sido estable, pasando del puesto 46 al 45 entre 2022 y 2025. Aunque la escala del país limita la velocidad de expansión, Uruguay ha logrado integrar la IA en su sector público y en áreas de desarrollo productivo, construyendo una base competitiva frente a otras economías latinoamericanas.

En conjunto, el perfil digital de Uruguay muestra un ecosistema fuerte, con ventajas claras en calidad de las conexiones, infraestructura digital, seguridad y preparación para tecnologías emergentes. Su único punto débil estructural continúa siendo la asequibilidad, donde los costos relativos siguen siendo elevados frente a estándares globales. Aun así, Uruguay mantiene el liderazgo regional en calidad de vida digital y se posiciona como uno de los países más avanzados del mundo dentro de su escala demográfica.