¿Para quién es la tierra?

Estas preguntas remiten a otras más profundas, casi antropológicas, que el ser humano se formula desde que dejó atrás el nomadismo. La primera de ellas es: ¿de quién es la tierra? La primera respuesta fue que era de los dioses -y de sus representantes en este plano-. En la Europa feudal, la tierra fue la base del vasallaje. Los siervos no la tocaban como dueños, la trabajaban por obligación y por necesidad. La tierra no era un derecho, era un destino.

La llegada del capitalismo y de las revoluciones liberales trajo consigo una idea nueva: la propiedad privada como derecho individual. Desde Locke se comenzó a defender que el trabajo da derecho a lo apropiado, y que quien transforma la tierra mediante su esfuerzo se convierte legítimamente en su propietario. Bajo esa doctrina liberal emergió también una contradicción: el mercado tiende a concentrar. Y así, lo que nació como ideal de libertad individual, llevó a la acumulación -y a exclusión estructural-. Y así apareció Marx, denunciando a la propiedad privada y en particular la concentración de la tierra como origen de las desigualdades. Así, la tierra debía ser expropiada, colectivizada.

Pero la historia demostró que allí donde se suprimió la propiedad individual, no floreció la justicia, sino la dependencia; no emergió el “hombre nuevo”, sino el hombre vigilado; no se dignificó al trabajador, sino que se le negó el derecho de decidir.