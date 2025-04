"Perdóname madre, este es el camino que elegí para ayudar a la gente": el último mensaje de uno de los 15 paramédicos que murieron en un ataque de Israel en Gaza

Israel afirmó en un principio que las tropas abrieron fuego porque el convoy se acercó "sospechosamente" en la oscuridad, sin faros ni luces intermitentes.

Un video filmado por Rifaat y encontrado en su teléfono tras su muerte, mostraba que las luces de los vehículos estaban encendidas mientras respondían a una llamada para ayudar a heridos.

"Perdóname, madre... este es el camino que elegí para ayudar a la gente", se oye decir a Rifaat en el video poco antes de morir.

Umm Muhammad cree que le pedía perdón porque sabía que no volvería a verla.

"Encomendaba a Rifaat a Dios cada vez que salía a trabajar", dice la mujer. "Era valiente, recorría Gaza de norte a sur".

Jonathan Whittall/OCHA Así quedó uno de los vehículos de los paramédicos tras el ataque.

Un voluntario en la guerra

Rifaat comenzó a trabajar como voluntario en la MLRP después de que Israel lanzara una campaña militar en Gaza tras el ataque transfronterizo sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Umm Muhammad dice que su hijo disfrutaba de ser parte de la labor humanitaria.

"Incluso transportaba a los heridos para que cruzaran a Egipto para recibir tratamiento a través del paso fronterizo de Rafah", cuenta.

El día que murió, explica la madre, Rifaat había salido con una ambulancia después de que una serie de atentados dejaran muchos muertos.

"No sabía que él también sería uno de ellos", dice.

Pasó una semana antes de que encontraran su cadáver y los de sus compañeros, el 30 de marzo.

"En lugar de celebrar el Eid al Fitr [fin del ayuno musulmán] con Rafaat, fuimos con la Cruz Roja a recoger su cadáver al hospital Nasser de Jan Yunis para enterrarlo", recuerda.

"Estaba muy descompuesto y no me dejaron verlo".

Umm Muhammad dice que era un ser humano "absolutamente hermoso" y el único sostén de ella y de su padre después de que todos sus hermanos se casaran.

BBC Imágenes grabadas con un teléfono móvil por uno de los paramédicos fallecidos muestran que los autos tenían las luces encendidas en el momento del ataque.

La recuperación de los cuerpos

Tras el descubrimiento de las imágenes de video, Israel admitió que su versión anterior, según la cual los vehículos se acercaron sin luces, era inexacta, y atribuyó la información a las tropas implicadas.

Los soldados enterraron los cadáveres de los 15 trabajadores muertos, incluido Rifaat, en arena para protegerlos de los animales salvajes, según un funcionario israelí.

No fueron descubiertos hasta una semana después del incidente porque las agencias internacionales, incluida la ONU, no pudieron organizar un paso seguro a la zona ni localizar el lugar.

Cuando un equipo de ayuda humanitaria encontró los cadáveres, descubrió también el teléfono móvil de Rifaat, que contenía imágenes del incidente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) prometieron un "examen exhaustivo" del incidente, afirmando que "comprenderían la secuencia de los hechos y el manejo de la situación".

La Media Luna Roja y muchas otras organizaciones internacionales piden una investigación independiente.

Getty Images Los cuerpos fueron llevados a Jan Yunís para el funeral.

Ataque sin aviso

Munther Abed, el único paramédico que sobrevivió al incidente, afirma que él y sus compañeros fueron tiroteados sin previo aviso.

"Me tiré al suelo en la parte trasera del vehículo y no oí ningún sonido de mis colegas, salvo sus jadeos al morir", relata.

"Entonces, las fuerzas especiales israelíes me detuvieron, clavándome la cabeza en el suelo para que no pudiera ver lo que le ocurría a mi equipo".

Conteniendo las lágrimas, añade: "Cuando me enteré de que todos habían sido martirizados, me destrozó. Eran mi segunda familia... mis hermanos, mis amigos, mis seres queridos.

"Deseé morir del horror de lo que vi".

Asegura también que le confiscaron el teléfono cuando lo detuvieron. "Me interrogaron durante 15 horas con golpes, insultos y torturas tanto físicas como verbales", añade.

La BBC ha planteado sus acusaciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), pero aún no hubo respuesta.

BBC Munther Abed es el único paramédico que sobrevivió al atentado del 23 de marzo.

"Muerte deliberada"

La PRCS afirma que la zona en la que se encontraban los trabajadores no había sido clasificada por el ejército israelí como "zona roja", lo que significaba que no se requería coordinación previa para acceder al lugar, y que el video mostraba que no se habían visto vehículos militares israelíes en la zona.

La organización afirmó que los informes forenses preliminares mostraban que los paramédicos habían muerto por "múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo", lo que describió como "una prueba más de muerte deliberada".

También rechazó la investigación del ejército israelí y la acusación de éste de que entre los muertos había integrantes de Hamás, afirmación que se ha hecho sin aportar pruebas.

En un comunicado, las FDI informaron de que su jefe de Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, había recibido las conclusiones de la investigación inicial sobre el incidente y había dado instrucciones para que el mecanismo de investigación del Estado Mayor "profundizara y completara la investigación en los próximos días".

"Todas las acusaciones planteadas en relación con el incidente se examinarán a través del mecanismo y se presentarán de forma detallada y exhaustiva para que se tome una decisión sobre cómo gestionar el suceso", añadió.

Unas 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes en el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Más de 50.750 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Sanidad del territorio.

El acuerdo de alto el fuego anunciado en enero fracasó en marzo y en la actualidad hay 58 rehenes retenidos en Gaza, 24 de los cuales se cree que siguen vivos.

Getty Images Empleados de la Media Luna Roja Palestina se abrazan mientras trasladan los cuerpos de sus compañeros a Jan Yunis, en el sur de Gaza.

