Dos navegantes muertos en medio de vientos violentos durante la regata Sydney-Hobart, tradicional competencia de Australia

La mar agitada y vientos violentos aparecían en las previsiones de esta carrera de unas 630 millas náuticas, que se disputa desde 1945 al sudeste de Australia.

De las 104 embarcaciones en la salida, siete se han visto ya obligadas a abandonar, precisaron los organizadores.

Una de ellas es el favorito, 'Comanche', que en 2017 estableció un récord de la prueba con un tiempo de 9 horas 15 minutos y 24 segundos.

En sendos accidentes, "los vientos propulsaban a los participantes a velocidades de entre 25 y 30 nudos (46 y 55 km/h). Pero la mar no estaba especialmente revuelta, según las informaciones que yo he recibido", precisó David Jacob, vicepresidente del club de navegación a vela australiano. "Esos barcos pueden hacer frente a esos vientos fácilmente. Son navíos de alta mar, están habituados".

"La carrera va a continuar", añadió, aunque reconoció que las dos muertes suponen un golpe para la prueba. "En un barco, la tripulación entrena junta, cocina junta y todo lo hace junta. Eso tendrá un impacto muy fuerte, al igual que sobre nosotros", añadió.

The yacht URM Group competes in the Sydney to Hobart yacht race from Sydney Harbour on December 26, 2024. Crews of more than 100 yachts set sail on December 26 on a "boat-breaking" Sydney-Hobart yacht race, with gale-force winds and high seas forecast for

La regata Sydney-Hobart en Australia

