El boxeo irlandés está de luto tras confirmarse la muerte de Lee Reeves, un pugilista de 31 años que permaneció internado durante tres meses a causa de una severa lesión cerebral sufrida en un combate profesional. El lamentable suceso ocurrió el pasado 1° de agosto, cuando Reeves, cuya carrera sumaba 18 peleas, fue noqueado en el décimo asalto de su contienda de peso superligero.

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El joven deportista, oriundo de Irlanda, fue asistido en el mismo ring tras perder el conocimiento. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico donde su estado fue calificado como "crítico, pero estable" por la empresa promotora del evento, Queensberry Promotions. Luego de casi un trimestre de lucha por su vida, Reeves falleció este lunes en el Hospital Universitario de Limerick.

La derrota sufrida ante su compatriota Gary Cully en Dublín significó la segunda caída en el historial profesional de Lee Reeves. La noticia de su deceso ha conmocionado al mundo del deporte, que lamenta la pérdida de una joven promesa truncada por las consecuencias de un combate.

El trágico desenlace de Lee Reeves La lesión que sufrió Lee Reeves durante su pelea contra Gary Cully en Dublín evolucionó de manera desfavorable. Tras ser diagnosticado con una lesión cerebral, los médicos intentaron estabilizar su estado, pero las complicaciones se agravaron con el paso de los días. Su familia y allegados mantuvieron la esperanza durante los tres meses que permaneció internado, hasta que finalmente se confirmó su muerte.