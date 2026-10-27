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El fin de una era y adiós a una leyenda: se retiró del tenis Stanislas Wawrinka, ganador de tres Grand Slams y compañero de Roger Federer en el bronce olímpico

El tenista puso fin a su carrera este martes tras perder ante el checo Jiri Lehecka en el ATP de Basilea

27 de octubre de 2026 19:38 hs
Stanislas Wawrinka le dijo adiós al tenis, tras perder en el ATP 500 de Basilea

Stanislas Wawrinka le dijo adiós al tenis, tras perder en el ATP 500 de Basilea

Stanislas Wawrinka, triple ganador de torneos de Grand Slam y exnúmero 3 del mundo, puso fin a su larga carrera este martes, a los 41 años, tras perder ante el checo Jiri Lehecka (21º) 7-5, 7-6 (7/2) en primera ronda del ATP 500 de Basilea.

Profesional desde 2002, el jugador del cantón de Vaud, caído al puesto 151 del ranking mundial, deja el circuito con 16 títulos ganados, entre ellos el Abierto de Australia y el Masters 1000 de Montecarlo en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016.

Campeón olímpico en dobles en los Juegos de Pekín 2008, junto a su ilustre compatriota Roger Federer, Wawrinka también ganó la Copa Davis en 2014.

Con el británico Andy Murray, exnúmero 1 del mundo y también triple ganador de torneos de Grand Slam, fue uno de los pocos jugadores que lograron disputarle el dominio casi absoluto a Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en los Grand Slams.

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Una carrera formidable

Stanislas Wawrinka es además uno de los tres únicos jugadores que han derrotado a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray en alguno de los cuatro torneos grandes del tenis mundial.

El suizo ya había sido homenajeado el lunes en Basilea durante una ceremonia en presencia de la exnúmero 1 mundial Martina Hingis. Es el tercer antiguo miembro del top 10 que se retira en pocas semanas, después del japonés Kei Nishikori y el francés Gaël Monfils.

En su última temporada en el circuito, Wawrinka se destacó al alcanzar en enero la tercera ronda del Abierto de Australia y lograr reincorporarse brevemente al top 100 mundial a finales del invierno europeo.

Desde que cumplió los 40 en marzo de 2025, el tenista de Lausana ha ganado 12 partidos en el circuito principal, un récord desde la creación del circuito ATP en 1990.

Ganador de su último título ATP en Ginebra en 2017, el diestro con un temible revés a una mano sufrió después varias lesiones y se sometió en particular a dos operaciones en la rodilla izquierda y a dos en el pie izquierdo.

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