La muerte repentina de un gran maestro de 29 años consterna al mundo del ajedrez: Daniel Naroditsky, quien fue homenajeado por Garry Kasparov

La foto que subió Garry Kasparov junto a un pequeño Daniel Naroditsky

El joven prodigio estadounidense y gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky falleció repentinamente a los 29 años, informó su familia en un comunicado publicado el lunes por su club de Charlotte, en Carolina del Norte, este de Estados Unidos.

"Daniel era un ajedrecista talentoso, un comentarista y un pedagogo , además de un apreciado miembro de la comunidad del ajedrez, admirado y respetado por los aficionados y los jugadores de todo el mundo", indicó el Charlotte Chess Center en el comunicado.

En el texto no se precisaron las causas del fallecimiento .

"Estoy consternado", escribió en las redes sociales el gran maestro estadounidense y número dos del mundo Hikaru Nakamura.

La leyenda Garry Kasparov también le rindió homenaje publicando en X una fotografía en la que aparece el excampeón del mundo con Naroditsky cuando éste era todavía un niño.

It is with great sadness that the Kasparov Chess Foundation mourns the passing of GM Daniel Naroditsky, one of the brightest stars to emerge from our programs. Danya's talent, creativity, and love for chess inspired everyone who knew him, from students to fellow competitors.

— Kasparov Chess (@Kasparov_Chess) October 20, 2025

Nacido en California, Daniel Naroditsky, conocido también como Danya, obtuvo el título de gran maestro en 2013 con 18 años.

Escribió varios libros sobre ajedrez y animaba un canal de Youtube que cuenta con más de 490.000 abonados.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel's unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Daniel Naroditsky (1995–2025)



Born on 9 November 1995 in San Mateo, California, Daniel Naroditsky became a prominent Grandmaster, author, coach and streamer whose influence extended far beyond the chessboard. He died just two weeks before his 30th birthday. Chess entered his…



— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 21, 2025

AFP