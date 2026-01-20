La tremenda pelea entre Florida Panthers y San Jose Sharks por la NHL de hockey sobre hielo y con un poco habitual cruce entre arqueros; mirá el video viral

Pelea entre Florida Panthers y San José Sharks por la NHL

La NHL , la liga de hockey sobre hielo de Estados Unidos , tuvo una tremenda pelea en el partido en el que los San Jose Sharks derrotaron a los campeones de la Copa Stanley, Florida Panthers , por 4-1 este lunes.

El encuentro tuvo la particularidad de que tuvo una gran pelea entre los arqueros, algo pocas veces visto en una liga en la que está permitido que haya enfrentamientos, lo que de hecho ha sido publicado en las redes de la NHL como si fuera una acción de juego común.

El enfrentamientos lo protagonizaron Alex Nedeljkovic, golero de los Sharks, y Sergei Bobrovsky, de los Panthers , quienes quedaron mano a mano al minuto 14:00 del tercer período.

El cruce se desencadenó luego de un gran tumulto entre varios de los jugadores luego de que el jugador de los Panthers, Evan Rodrigues, golpeara al defensa de los Sharks, Vincent Desharnais, sorpresivamente.

Este jugador se volvía de una larga lesión, por lo que se entiende que sus compañeros reaccionaron contra el agresor.

La NHL no tenía una pelea de goleros desde 2020, según SportsNet.

Como castigo, tal como establece el reglamento, los dos guardametas recibieron sanciones de 5 minutos afuera de la cancha por pelear, más 2 minutos por dejar sus respectivas áreas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHL/status/2013439007158403551&partner=&hide_thread=false Here's something you don't see every day... a goalie fight! pic.twitter.com/lcvGN9kPxB — NHL (@NHL) January 20, 2026

NHL: permitido pelear pero con reglamentaciones

En la NHL están permitidas las peleas entre jugadores pero con reglas específicas y reguladas.

Cada jugador involucrado tiene 5 minutos de penalización en el banco de suplentes, según la Regla 46 de la NHL, y no suelen tener expulsiones automáticas.

Además, hay reglas para las luchas: no se permiten patadas, ni usar los palos ni golpear a jugadores que no pelean.

También existe un código no escrito en el hockey de proteger a las estrellas. Si un jugador talentoso es golpeado, un compañero puede responder por él.

Las peleas en la NHL cada vez son menos frecuentes, pero es un hecho característico de la competencia y atractivo para cierto público. En ese sentido, los equipos solían tener jugadores que estaban preparados para pelear y defender a sus compañeros, algo que ha quedado en desuso.

En otras ligas, como las de Europa o a nivel olímpico, las peleas están prohibidas y son castigadas con expulsiones u sanciones severas.