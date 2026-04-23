Por qué Uruguay hará una consulta pública antes de regular el uso de pantallas en menores

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi , anunció que el Parlamento abrirá una consulta pública sobre cómo debería tratarse la regulación de redes sociales y dispositivos de niños y adolescentes, con el objetivo de definir una hoja de ruta regulatoria. El lanzamiento será en mayo y tomará como modelo el proceso que cerró el Reino Unido en seis meses.

Goñi, que asistió este jueves a un encuentro organizado por la empresa NST, planteó que el Parlamento uruguayo no había colocado este tema "en el centro del debate" y que ahora buscará hacerlo con un proceso consultivo "amplio" , que recoja los estudios ya existentes en el país. Mencionó específicamente el trabajo del grupo Ciudadanía Digital y las experiencias de Ceibal como insumos.

El legislador dijo ser " honesto" sobre los límites de su propia postura: "No tengo claro cuál debe ser el camino. Por eso estamos proponiendo una consulta". Sostuvo que la decisión sobre qué regular —edad mínima de acceso a redes, uso de celulares en aulas u otros aspectos— debería surgir de esa inteligencia colectiva.

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El modelo es el del Reino Unido , que realizó su consulta pública en seis meses y que cierra el proceso el 27 o 28 de mayo. Según Goñi, el primer ministro británico se comprometió a tomar como "no vinculante pero casi" lo que surja de esa consulta con todas las partes involucradas.

Uruguay, "la excepción en América Latina"

Goñi remarcó que Uruguay es "el único país de América Latina" —y uno de los pocos del mundo— que no tiene 40 o 50 proyectos regulatorios restrictivos dando vueltas en el Parlamento. En otros países de la región, según dijo, hay entre 30 y 70 proyectos por país, con el ruido que eso genera en materia de inversión e innovación.

La diferencia, explicó, es que a fines de 2023 todos los partidos políticos uruguayos se auto-mandataron a abordar estos temas en clave de consenso, consulta y colaboración.

El diputado dijo que Europa es el ejemplo inverso: el ruido regulatorio que puede provocar una ley aprobada en una sola Cámara afecta la inversión y la innovación.

Sobre el fondo del debate, Goñi marcó que "la prohibición no es solución" y que el gran camino está en la alfabetización digital, incluso para adultos. Pero al mismo tiempo rechazó la postura libertaria: "Un parlamento, un Estado moderno no puede amputarse el derecho y el deber de regular, de poner reglas".

Puso como ejemplo el caso australiano, país que prohibió las redes sociales para menores de 16 años. Según le informó el Parlamento de Australia, el 60% de los usuarios ya logra eludir la prohibición, pero el 40% restante no.

Goñi adelantó que el nuevo paradigma regulatorio tendrá que ser flexible y anticipatorio: "Las leyes se van a tener que ir cambiando, tener un modelo flexible que se vaya adaptando, porque es la única forma de acompañar este proceso".