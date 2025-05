Quién era Valeria Márquez, la influencer mexicana asesinada a tiros cuando transmitía en vivo por TikTok

El asesinato de Márquez se produjo menos de 48 horas después de que Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a una alcaldía en el estado de Veracruz, fuera abatida junto con otras tres personas durante un acto de campaña, un suceso también captado por las cámaras.

Reuters La policía mexicana selló el salón de belleza que pertenecía a la víctima para intentar hallar pistas que le permitan dar con los asesinos.

Una estrella en ascenso

Márquez era una modelo mexicana que en 2021 comenzó a darse a conocer luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro, publicó la cadena de noticias estadounidense Univisión.

Poco después comenzó a crear contenido en redes sociales, donde compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal, hablaba sobre moda y también presumía de los viajes que hacía.

Fotografías de ella dentro de aviones privados o a bordo de yates se pueden conseguir en su cuenta de Instagram, la cual contaba con más de 223 mil seguidores al momento de su muerte.

Asimismo, Márquez tenía otros 100 mil seguidores en la red para compartir videos, TikTok.

La joven también dirigía el salón de belleza donde perdió la vida, el cual está en un centro comercial ubicado en la colonia Real del Carmen de Zapopan, de acuerdo con lo reportado por la prensa local.

Getty Images Días antes del asesinato de la influencer fue muerta una candidata a alcadesa.

En vivo y directo

Durante su transmisión, Márquez relató que estaba dentro de su negocio esperando por un mensajero que previamente había estado en el local y quien le avisó regresaría para entregarle un obsequio.

"Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: 'oye, bebé, que te traen algo y que no sé qué, pero, pues, que te lo quieren entregar a ti'", se le escucha decir en la grabación.

"Me quedé preocupada (…) porque me dice (Erika, una amiga) que no se le vía la cara (al repartidor) (…) ¿Por qué no lo dejó (el obsequio)? ¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué?", prosigue.

Y mientras sostiene un peluche rosa, Márquez aparta la mirada de la cámara y de inmediato se agarra el pecho y el estómago antes de desplomarse en la silla.

A continuación, otra mujer toma el teléfono celular e interrumpe la transmisión.

Las autoridades aseguran que al menos dos hombres en moto se presentaron al establecimiento y uno de ellos le preguntó a la víctima si era Valeria, cuando ella respondió que "sí" sacó un arma y le disparó al menos en dos ocasiones, para después escapar.

Los investigadores aseguran que estaban revisando las grabaciones de vigilancia y rastreando las redes sociales de Márquez en busca de pistas sobre quiénes podrían ser los agresores.

Getty Images La ONU asegura que unas 10 mujeres y niñas mueren diariamente en México a manos de sus familiares o conocidos.

Las versiones

El hecho de que el crimen se produjera en Jalisco, estado donde surgió el temido cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), hizo que corrieran versiones a través de las redes sociales y algunos medios que atribuían la responsabilidad del mismo a alguno de sus integrantes.

No obstante, las autoridades judiciales mexicanas aseguran que, hasta el momento, no tienen motivos para sospechar que el asesinato fuera encargado o ejecutado por alguno de los grupos de la delincuencia organizada que actúan en la zona.

La fiscalía de Jalisco ha informado que está tratando el caso como un feminicidio, una tesis que ha cobrado fuerza en las últimas horas luego en algunos medios mexicanos se difundieran unos mensajes en los que Márquez responsabilizaba a su expareja si algo le pasaba.

La violencia de género es un serio problema en México, país que junto con Paraguay, Uruguay y Bolivia, ocupa el cuarto lugar entre los que tienen las mayores tasas de feminicidio en América Latina y el Caribe.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en el país norteamericano se registraron 1,3 muertes por cada 100.000 mujeres en 2023, informó Reuters.

Menos de 48 horas antes, del asesinato de Márquez en el estado de Veracruz fue muerta Yesenia Lara Gutiérrez, candidata por el gobernante partido Morena a la alcaldía de Texistepec (Veracruz), mientras realizaba una caravana. Como el caso de la influencer, el de la política fue registrado por cámaras, porque estaba siendo transmitido en vivo a través de Facebook.

Por su parte, Jalisco ocupa el sexto lugar entre los 32 estados de México, incluida la Ciudad de México, en cuanto a homicidios, con 906 registrados desde el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, según la consultora de datos TResearch.

El mismo día que fue asesinada la creadora de contenidos y a solo dos kilómetros de distancia fue asesinado un ex diputado identificado como Luis Armando Córdoba Díaz, informó el diario Reforma.

