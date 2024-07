París 2024: Quiero ir, ¿y ahora quién podrá ayudarme?

La ceremonia de apertura ya es historia, la resaca persiste para algunos, pero no para los atletas, y los Juegos Olímpicos ya están en pleno apogeo, listos para más acción. La pregunta que más persiste entre quienes están en París o son afortunados de poder considerarlo es: ¿hay entradas, son asequibles, hay reventas, estoy a tiempo?

No importa la nacionalidad, el poder adquisitivo, ni las conexiones... ¿Cómo puedo ser parte de esta edición en la ciudad de la baguette?

Para comprar las últimas plazas disponibles, hay que dirigirse al sitio oficial de venta de entradas de París 2024. Como en todos los eventos multitudinarios, hay que evitar la tentación de adquirir accesos a través de sitios no autorizados, ya que podrías ser víctima de estafas. Los boletos oficiales garantizan el acceso a los eventos y son la única manera legal y segura de adquirir entradas.

Siempre hay quienes buscan vender sus entradas por cualquier motivo de última hora o para sacarle un provecho extra, y quienes dejaron todo para el último minuto o son simplemente despistados. Ambas puntas están a la caza de su oportunidad. Para la electrizante reventa de entradas, el comité organizador ha montado un espacio virtual, limitando el juego clandestino. La plataforma ‘Paris 2024 Tickets’ permite revender o transferir tus boletos de manera segura, aunque no dejarán hacerlo en las 12 horas previas al evento. No vaya a ser que te dé por tener flexibilidad y tentación de última hora.

Como todo, está la letra chica. El sitio de reventa aplica un impuesto del 5% sobre el valor de la entrada para el vendedor y del 10% para el comprador. Por ejemplo, si vendes una entrada por 100 euros, recibirás 95 euros, mientras que el comprador pagará 110 euros. El motivo que se expone es que el sistema asegura así una transacción justa y segura para ambas partes.

Es crucial evitar la compra de entradas a través de canales no oficiales, ya que esto puede resultar en la anulación de tu boleto y la pérdida del dinero. Según el Código Penal francés, la venta no autorizada de entradas puede ser sancionada con multas significativas de hasta 15,000 euros, o 30,000 euros en caso de reincidencia.

En el checklist está, sin duda, el alojamiento. El jefe francés de Airbnb, Clément Eulry, admitió hace semanas que los propietarios no harían fortunas con los Juegos Olímpicos, no se verán ganancias exorbitantes. Además, los precios de los anuncios disponibles para los Juegos han experimentado una caída gradual, pasando de una tarifa media de 619 euros por noche en París en enero a 508 euros en abril y hoy pueden estar, para 4 personas, hasta en 360 euros. Tener presente que siguen siendo un 39% más altos en comparación con las dos semanas anteriores al evento.

De acuerdo a los datos de la empresa especializada AirDNA, el número total de noches reservadas en Airbnb y Abritel para la región metropolitana de París alcanzó las 584 mil. Un aumento del 133% respecto al mismo periodo del año pasado (del 28 de julio al 13 de agosto de 2023). Algo más difícil es buscar hoteles. La tasa de ocupación rondaba en la capital el 80% en junio. Los precios son más dinámicos y esto provoca un mercado que se adapta muy rápido a la demanda. Sin embargo, si se rastrea, un modesto hostel en un quartier alejado del centro, o en Lille, pueden estar en los 300 euros la noche, base doble.

Si estos obstáculos ya están resueltos, también es muy útil la aplicación Transport Public Paris 2024, que ayudará a planificar la ruta y obtener información en tiempo real sobre las condiciones del transporte, así como a comprar billetes de transporte para evitar colas en la estación. Esto es especialmente relevante ahora que el sabotaje en los trenes de larga distancia ha renovado el temor y la importancia sobre la movilidad durante los cotejos.

Para preparar mejor la llegada, hay que anticiparse lo máximo posible. Los equipos de la organización han publicado diversas Guías del Espectador, disponibles en su página oficial, que permiten a los espectadores de cada deporte obtener toda la información necesaria para su visita al sitio. Información clave sobre el deporte y el lugar de la competición, consejos prácticos para gestionar entradas con facilidad, opciones de transporte recomendadas y los servicios ofrecidos en el sitio, como la ubicación de las zonas de restauración, tiendas de souvenirs y baños.

Los pasajes aéreos son un mundo aparte, lo mismo que las múltiples actividades culturales, sociales y gastronómicas que tiene la capital gala. Eso, en otro artículo. Asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 puede ser una experiencia única y, si se puede, merece la pena. En los casos de existir posibilidad, no dejar nada al azar, usar canales oficiales e utilizar las aplicaciones recomendadas para manejar billetes y planificar el resto de la jornada. Siguiendo estos pasos, se podrá disfrutar plenamente de este evento histórico en una de las ciudades más bellas del mundo.

París es una ciudad que nunca deja de sorprender. Caminando por sus calles, charlando con locales y turistas por igual, uno se encuentra con un sinfín de historias y consejos valiosos. Mientras tanto, la Torre Eiffel vigila impasible el bullicio de los Juegos que toman las calles. ¿Sabes de un perfecto rincón para una pausa entre competencias?

Y hablando de entretiempos, ¿te gustaría probar los croissants más espectaculares? El mejor croissant de mantequilla de 2024 en el Gran París se puede encontrar en el distrito 12, más precisamente en la Maison Doucet. Georges Doucet obtuvo así el primer premio del concurso, con un croissant curvo que conquistó a todo el jurado de la unión de panaderos de esta gran “Ville”.

¿Te sentís abrumado por tantos detalles? No te preocupes, estaré aquí para ayudarte estas dos semanas. Y si estás en París y me ves por ahí, no dudes en decirme "Hola" o “Bonjour”. Esta ciudad está llena de sorpresas y, juntos, también como usted como lector, podremos descubrirlas. ¡Nos encontramos en la próxima!