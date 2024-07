Trabajosa victoria de Los Teritos en su debut en el Mundial juvenil de rugby

Los Teritos dominaron buena parte del partido, aunque fallaron varias chances de try que les hubiesen permitido ampliar la diferencia. Además tuvieron que defender por varios tramos del encuentro en sus propias 22, aunque respondieron bien en la mayoría.

Los tries del debut de Los Teritos en el Mundial Juvenil

Los celestes abrieron la cuenta con try del medioscrum Pedro Hoblog, uno de los más experientes del equipo, con experiencia profesional en Peñaerol Rigby. Fue en una jugada en la que atacó rápido la base del ruck después de una pelota rápida que llegó a la punta. Luego amplió Icaro SAmarillo (otro de los profesionales con Peñarol) de penal, y sobre el final de la segunda parte llegó el segundo try, de Alonfo Perillo en el juego corto luego de varias fases de no poder quebrar a la defensa africana.