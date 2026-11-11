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CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY: Elecciones

Elecciones

11 de noviembre de 2026 9:01 hs
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CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Elecciones

Por este medio se convoca a los socios para la elección de autoridades, la cual tendrá lugar el día jueves 26 de noviembre de 2024. Hemos dispuesto la mesa receptora de votos en nuestro local social de Av. Italia 6101, de 9:00 a 18 horas. En esta oportunidad se elegirán:

  • ocho (8) Consejeros Titulares por un período de 4 años.
  • ocho (8) Consejeros Suplentes Respectivos por un período de 4 años.
  • tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes, por un período de 2 años, para la Comisión Fiscal.

El plazo para la presentación de listas caduca indefectiblemente el día lunes 16 de noviembre a las 18 horas, en nuestra sede social de Av. Italia 6101.

Por cualquier consulta dirigirse a la Secretaría de la Institución por el teléfono 26040464 interno 143 o por el email: [email protected]

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