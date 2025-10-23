Comisión Administrativa del Poder Legislativo: Llamado a Concurso
La Secretaría de la Comisión Administrativa del PODER LEGISLATIVO convoca a concurso para la provisión de nueve (9) cargos vacantes de Administrativo II en el Escalafón C – Personal Administrativo. Los interesados podrán consultar las bases completas del llamado en el sitio web del Parlamento (https://concursos.parlamento.gub.uy) bajo el ítem “Comisión Administrativa” y en el sitio web de Uruguay Concursa (www.uruguayconcursa.gub.uy)