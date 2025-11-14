Christians y Old Boys, la finalísima del Uruguayo de Rugby: partidazo en la cancha y pedido de que se comporten afuera

Old Christians y Old Boys definirán este sábado desde la hora 20.15 en el Estadio Charrúa el Campeonato Uruguayo de Rugby. Será la gran final de la temporada luego que los azulgranas se quedaron con el Torneo Apertura y los azules con el Clausura, en una definición dramática en el minuto 78, cuando dieron vuelta el partido ante los azulgranas, en un partido cambiante en el que Christians habÍa comenzado 14-0 arriba pero luego no pudo sostener la diferencia.

Y será entre los dos dominadores absolutos de la temporada, al punto que fueron dos dos protagonistas de las dos finales de los torneos cortos. Los dos equipos más exitosos del rugby local en los últimos años, los dos de planteles más largos, los que, junto a Carrasco Polo, más aportan a las selecciones. Aunque también es cierto que uno ve sus planteles y normalmente piensa: 'cuántos de estos podrían estar en las selecciones uruguayas', pero en muchos de eso casos deciden no dar el paso al profesionalismo.

El titulo del Clausura fue un impulso gigante para Christians, sobre todo de la forma en que lo logró, cuando tenía la temporada perdida. Y al revés para el azulgrana, que por dos mnutos y medio no levantó la copa el viernes pasado.

Sin embargo, pasaron dos semanas, en las que la euforia bajó. Los dos trabajaron puertas adentro pensando en la definición, y con el insumo fresco de una final que tuvo momentos claramente marcados.Old Chrsitians empezó mucho mejor, en velocidad de pelota, en dominio en el contacto, y sacó una diferencia de 14-0. Pero luego Old Boys ajustó, se impuso en las formaciones, se acercó y finalmente lo dio vuelta apoyándose en la disciplina azul. En quien corrija más y mejor, seguramente, esté la clave para la final.

Rodrigo "RG" García, el héroe de Old Christians: cuando se le iba el clásico, el Clausura y el año, metió este tapping y luego try. No entiendo aún cómo le dio para girar y apoyar sin tocar la línea Triunfazo 30-25 a Old Boys, que le da el Clausura y una finalisima en 2 semanas

El nuevo proyecto de dos referentes de Los Teros: una clínica de juveniles para reconectar con la comunidad del rugby

La disciplina en las tribunas

La URU y ambos clubes volvieron a insistir en el pedidos e que sea una “fiesta en paz”, especialmente que los hinchas no consuman alcohol, que no haya pirotecnia dentro del estadio y que no se salte sobre el borde de la tribuna, con el consiguiente riesgo de caer al foso perimetral.

Todos esos puntos habían sido pedidos en la previa, y en varios casos no se cumplieron. Tras el partido se encontró alcohol en la parte de los árboles de la tribuna Bolivia y sobre los techos. Además, muchos jóvenes llegaron alcoholizados desde las previas que ambas hinchadas realizaron.

Respecto a la pirotecnia. aunque la mayoría se tiró desde afuera, hubo lanzamientos desde adentro, incluidas bengalas de humo azul desde la tribuna de Old Christians, que mancharon a los jugadores y la pelota. La cancha sintética también tuvo quemaduras,

Encima de todo, la identificación a través de cámaras de seguridad de los jóvenes hinchas que incumplieron esas medidas fue imposible, además, porque muchos decidieron taparse la cara, imitando a los barras bravas de fútbol. Christians reconoció a uno de esos jóvenes y fue citado a declarar en directiva.

Para la final los clubes reforzarán la vigilancia con cámaras de seguridad propias. Además, se anunciaron sanciones a quienes cometan nuevos excesos.

Cuidemos al club, cuidémonos entre todos. Alentemos sin pirotecnia.



Recordá que estos elementos están prohibidos y generan multas al OCC:

Ingreso de alcohol: multa de USD 100 por cada envase.

Bengalas y humos: multa de USD 500 por cada elemento.

— Old Christians Club (@oldchristians) November 12, 2025

Alfonso Cat, capitán de Old Boys: “Se trata de estar presente, no dejar pasar una”

¿Cómo prepararon estas dos semanas? Me imagino que desde lo mental habrá ayudado las dos semanas. Estaban a dos minutos de dar la vuelta y tener que jugar otra.

Sin duda. Al finalizar el partido de la semana anterior, el domingo ya estábamos preparando este partido. Dimos vuelta a la página rápido. Analizamos los detalles de las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Hay que revertir y prepararse. No tenemos que hacer nada nuevo, sino hacer todo el trabajo que hicimos durante todo el año y quizás un poquitito más. Estamos confiados en lo nuestro, preparados y con ansias de que sea el sábado para poder entrar a la cancha y cumplir el objetivo que queremos.

¿Cómo analizaron el partido del otro día?

El otro día nos sorprendieron un poco de entrada, que arrancamos el score 14-0 abajo. Lo pudimos revertir rápido. Pero se trata de estar presente, no dejar pasar una, pelear todas las secuencias al máximo, son todas igual de importantes. Hay que mantenerse en partido y, en el momento que se abra un poco, estar presentes y apretar el acelerador para poder sacar una ventaja en el score y que esa sea la final.

Son dos equipos que cuando agarran ritmo y tienen obtención, ha mostrado buenos momentos. ¿Cómo ves la posibilidad de tener pelotas claras para largarse a jugar el volumen de juego que tienen con sus backs?

Sin duda la obtención es un factor muy importante a la hora de lanzar y agarrar volumen de juego. Analizamos algunos aspectos que podemos mejorar en ese sentido. Estamos con ganas de retomar ese motor el sábado y poder ejecutar de la mejor manera, que ahí nosotros somos peligrosos.

¿Cómo analizás tu año?

En primer lugar, es un orgullo y una responsabilidad enorme ser el capitán de este equipo. Hay un grupo de líderes que me lo hace muy fácil y me acompaña muchísimo en todas las decisiones que tomo, estoy contento. A nivel personal, seguir construyendo mi carrera como jugador. En gran parte pasa por el disfrute, así que estoy contento y aporto mi granito de arena al equipo.

Has tenido un buen año. ¿Te ilusionás con la selección, Seven, una franquicia, o no lo tenés en el mapa?

No, mi cabeza está solamente en el club. Disfruto mucho de jugar con mis amigos y mi familia, así que estoy contento acá.

Lo último, ¿a la gente qué le decís? Se ha hecho mucho hincapié en el tema de respetar las reglas.

Sin duda que el marco de público de hace dos fines de semana fue brutal. Estaban las tribunas repletas. Pedimos que haya buenos comportamientos, respetar las reglas del Charrúa y que sea una fiesta de los dos lados.

Santiago Nicolich, capitán de Old Christians: “Hay que correr mucho, tacklear fuerte, enlentecer las pelotas"

¿Cómo se preparan? Lo dijiste en la conferencia, vino bien esta semana para "bajar la espuma". Aunque ganaron algo importante, lo más importante es este sábado, y si no se gana, eso queda un poco opacado.

Tal cual, como vos decís. Después del sábado había mucha alegría y mensajes de gente del club, la gente estaba "manija". Pero ya te diría que el domingo pasamos de página. Se usó mucho la semana pasada para bajar la espuma, recuperar física y mentalmente, y liberarse para ya esta semana encararla a full con el partido del sábado.

¿Qué análisis hicieron desde el juego? llegaban "tocados" en el sentido de que les faltaban varios líderes y jugadores importantes. Sin embargo, golpearon de entrada sorprendiendo.

Sobre la gente lesionada, la verdad es que tenemos un plantel enorme, es un récord este año de 150 jugadores anotados. Obviamente duelen esas bajas, pero sabíamos que teníamos plantel de sobra para encarar de lleno el partido. En cuanto al análisis del juego, tanto en defensa como en ataque, creo que nos sentimos bastante cómodos. Por tramos pudimos plasmar bastante bien lo que habíamos planteado. Después sí, hay algunas cosas a mejorar: la defensa de line, el maul, y también tuvimos un segundo tiempo con un poco más de indisciplina en los penales, que es un tema que venimos laburando mucho.

Ustedes son un equipo que propone mucho ritmo, pero ¿cómo se defiende un equipo como el Old Boys, que también propone obtener y tirar bastante volumen de juego a lo ancho de la cancha y con mucha dinámica.

Creo que tenemos un juego bastante parecido, de mucha intensidad. Hay que correr mucho, e intentar tacklear fuerte, enlentecer las pelotas para que se enlentezca un poco el juego de ellos. Pero sobre todo estar muy activo en defensa.

¿Cómo analizás tu año?

Muy bien. Ya llevo dos o tres años asentado en Primera. Estoy muy contento con todo el grupo de líderes que estamos ahora. Me tocó ser capitán estos últimos partidos, pero somos varios y Fede Favaro obviamente está ahí. Estoy muy contento con el año y con el año del club en general.

¿Qué te dice Fede? Un líder de muchas de estas finales al que le toca estar afuera, me imagino comiéndose las uñas. ¿Qué hablan?

Hablamos, somos muy amigos, hablamos casi todos los días mucho, de todo un poco. Fede es un tipazo y te ayuda mucho. A mí me ayudó en los primeros años; cuando él arrancaba de capitán en 2022, yo arranqué en el grupo de líderes. Él llevó ese timón muy bien y lo sigue llevando, porque en realidad él sigue siendo el capitán. Está presente y se está recuperando de su lesión.

¿Tenés en el mapa alguna selección o decís "estoy para lo mío, para jugar por el club, mi trabajo y mi vida particular"?

No, estoy enfocado 100% en el club y en mi trabajo. Creo que ya pasó un poco el tren del profesionalismo.

No es lo que era en otras épocas, que uno se destacaba en el club y llegaba a la selección. Implica otras decisiones, ocupar el día a día de forma profesional, ¿no?

Tal cual. Ahora ya es profesional. Cuando nosotros éramos juveniles, el rugby todavía estaba medio empezando ese proceso. Pero estoy muy enfocado en lo que es el club.

¿Qué le decís a la gente que va a venir, que será mucha? Me imagino que hay un movimiento enorme en el club.

El marco de público de la final pasada estuvo impresionante. Que arrimen todos los que no pudieron venir, que se llene el Charrúa. Y sí, obviamente, que se respeten las reglas de pirotecnia; ahora los dos clubes están haciendo campaña en eso. Que se respeten las reglas, que se respete al rival y que disfruten de alentar a los propios.