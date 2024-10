Se definieron los playoffs del Campeonato Uruguayo de rugby; mirá los cruces y las fechas

Círculo vs Old Christians

Old Christians y Old Boys, primero y segundo de la tabla, respectivamente, se aseguraron su presencia en las semifinales.

Luego de esas llaves, el ganador de Cricket vs Los Cuervos enfrentará a Old Christians en semifinales, mientras que el vencedor de Carrasco Polo vs Trébol jugará frente a Old Boys.

Así será la definición del Campeonato Uruguayo de rugby:

Sábado 19 de octubre

17.10 horas Play Off Carrasco Polo vs Trébol (Televisa Disney +)

20.10 horas Play Off Montevideo Cricket vs Los Cuervos (Televisa Disney +)

Sábado 26 de octubre

17 horas Semifinal Old Christians vs Ganador de Montevideo Cricket vs Los Cuervos (Televisa Disney +)

20 horas Semifinal Old Boys vs Ganador de Carrasco Polo vs Trébol (Televisa Disney +)

Sábado 2 de noviembre

20 horas Final (Televisa Disney +)