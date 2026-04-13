Cuántas horas dormir para proteger el cerebro, según Harvard

Un descanso deficiente no solo genera fatiga al día siguiente, sino que altera profundamente la estructura cognitiva. Una investigación de la Universidad de Harvard determinó el umbral exacto de horas de sueño necesarias para evitar el deterioro de la memoria y reducir el riesgo de trastornos mentales .

El estudio elaborado por expertos vinculados a la Universidad de Harvard analizó la relación entre la calidad del descanso y el bienestar emocional a largo plazo. Los investigadores observaron que la privación crónica de sueño tiene consecuencias cuantificables en el cerebro.

Los datos revelaron que las personas con problemas crónicos para dormir presentan una reducción del 30% en su rendimiento cognitivo. Esto se manifiesta en una menor capacidad de atención, falta de concentración y dificultades para resolver problemas complejos durante el día.

La regla de las 4 horas: el hallazgo de Harvard para dormir mejor

La investigación estableció umbrales críticos de descanso. El estudio observó que quienes duermen consistentemente menos de seis horas por noche tienen un 70% más de riesgo de padecer enfermedades mentales graves a lo largo de su vida.

Asimismo, el riesgo de sufrir trastornos de ansiedad severos aumenta un 40% en este mismo grupo. Por otro lado, quienes no logran alcanzar las siete horas de sueño nocturno presentan un riesgo 55% mayor de desarrollar cuadros depresivos.

Las recomendaciones de higiene del sueño

Para alcanzar los niveles óptimos de descanso, los especialistas de Harvard Health Publishing establecieron pautas estrictas de higiene del sueño. La primera indicación consiste en cenar al menos tres horas antes de acostarse para evitar interrupciones metabólicas.

El informe también sugiere eliminar el consumo de alcohol en las horas previas al descanso. Aunque puede generar somnolencia inicial, la sustancia actúa como estimulante horas más tarde y reduce significativamente la fase REM, un ciclo esencial para la función cognitiva.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar la cafeína después del mediodía y limitar las siestas diurnas a un máximo de 30 minutos. Estas prácticas facilitan la conciliación del sueño y protegen la salud neurológica a largo plazo.