Con cambio de horario, a qué hora es la final de la Champions League PSG vs Arsenal este sábado y dónde verla

La final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal se juega este sábado 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El partido que definirá al campeón de la temporada 2025/26 de la UEFA Champions League se disputará este sábado 30 de mayo de 2026. Este enfrentamiento marca el cierre del calendario del fútbol europeo de clubes, reuniendo a los dos mejores equipos del torneo en un escenario neutral.

El estadio elegido por la UEFA para esta edición es el Puskás Aréna de Budapest, un recinto de máxima categoría con capacidad para más de 67.000 espectadores.

Puskas Arena, Budapest, será sede de la final de la Champions League 2026

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¿A qué hora juegan PSG vs Arsenal?

El pitazo inicial está programado para las 13:00 horas (horario de Uruguay), un nuevo horario diferente a años anteriores cuando se jugaba en horas de la tarde

A continuación, el detalle de los horarios oficiales para el resto de los países de la región:

Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00 horas.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

¿Dónde ver en vivo PSG vs Arsenal?

La transmisión oficial de la final de la Champions League para el territorio uruguayo estará a cargo de la cadena ESPN en la televisión por cable.

Asimismo, el encuentro se podrá seguir en vivo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+ (en su plan Premium), la cual posee los derechos vigentes del torneo para esta temporada en Sudamérica.

Cómo llegan los equipos a la gran final

El duelo enfrenta a dos potencias con realidades y estilos de juego muy marcados, que buscarán alzar la "Orejona" en la capital húngara.

20260506 FRANCK FIFE / AFP Foto por FRANCK FIFE / AFP (From L) Paris Saint-Germain's Georgian forward #07 Khvicha Kvaratskhelia and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele react next to Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer d Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele Foto: Franck Fife/AFP

Paris Saint-Germain (PSG): El conjunto francés llega como el campeón defensor del certamen, tras haber conquistado su primer título europeo en la edición anterior. En su camino a esta nueva final, el equipo parisino eliminó a rivales de peso como el Bayern Múnich en semifinales, destacándose por su poderío ofensivo liderado por figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal: El equipo inglés, dirigido por Mikel Arteta, regresa a una final de Champions League después de 20 años de ausencia, siendo su última aparición en 2006. Los "Gunners" se han consolidado como una de las defensas más sólidas de Europa, manteniéndose invictos a lo largo de la actual campaña continental y superando al Atlético de Madrid en la instancia de semifinales.

torreira-jpg..webp Mikel Arteta y Lucas Torreira

Este choque de estilos entre el ataque arrollador del PSG y la fortaleza defensiva del Arsenal promete ser uno de los encuentros más tácticos y emocionantes de los últimos años en el fútbol europeo.