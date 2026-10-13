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Se publicó El segundo cuaderno, la nueva novela del escritor y periodista argentino Julio César Guianze

Publicada por Ediciones Simurg, esta obra "escrita con la intimidad, el ritmo febril y la crudeza de un diario personal", construye una voz femenina que explora algunas contradicciones profundas de la experiencia humana.

13 de octubre de 2026 13:29 hs
Julio César Guianze

Julio César Guianze

El segundo cuaderno, nueva novela del escritor y periodista Julio César Guianze, acaba de llegar a librerías argentinas.

Publicada por Ediciones Simurg, esta obra "escrita con la intimidad, el ritmo febril y la crudeza de un diario personal", construye una voz femenina que explora algunas contradicciones profundas de la experiencia humana.

La trama sigue a Aurora, una profesora de filosofía, madre, esposa y cuya vida experimenta un vuelco que desarmar la superficie de lo cotidiano.

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Guianze ahonda en su novela la naturaleza de las emociones, y utiliza la cultura como estrategia de supervivencia para procesar el deseo, la culpa, el dolor y la búsqueda de la libertad personal.

Según Gabriel M. Vidart, "Julio César Guianze ha construido un artefacto narrativo de una potencia inusual: un diario íntimo que trasciende el género para convertirse en una exploración filosófica, erótica y emocional de la condición humana. Con este libro, se inscribe en la mejor tradición de la narrativa, es que se atreve a mirar el abismo y, desde allí, construir belleza. Una obra mayor".

Sebastián López Silva, en tanto, ha dicho sobre El segundo cuaderno que "no estamos ante una simple historia de adulterio, sino frente a la disección de una conciencia en llamas. Una perturbadora e intensa novela de transgresión psicológica que desafía las convenciones y analiza los límites y donde Guianze vuelve a exhibir su gran capacidad para moverse entre la crudeza, la ironía, la tensión y una profunda carga psicológica".

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