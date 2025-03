"Si Andrés me contestara el teléfono" y "un diputado que nadie conoce": dirigente de San Carlos cuestionó en vivo a Ojeda y Gurméndez

Según su versión, algunos militantes departamentales han decidido pasarse a filas del Partido Nacional porque en la fuerza colorada no les hacen los mismos “ofrecimientos”. En la misma línea, aseguró que en Maldonado no hay un líder colorado , pese a que Gurméndez fue electo diputado por ese departamento.

“Tenemos un diputado que nadie conoce, nadie sabe cómo comunicarse con él. Me llaman a ver si me puedo poner en contacto con él y la verdad es que no lo conozco”, agregó la candidata a alcaldesa.

Barrios aseguró que se “fueron todos” del Partido Colorado en Maldonado porque “los cargos que da Enrique Antía por supuesto que el partido no los puede dar”. “No sabía que la Coalición Republicana existía en Maldonado. Yo soy colorada”, enfatizó.

La colorada ejemplificó, sobre la falta de liderazgo, que nadie le había avisado de la convención que se celebró el sábado. “Me llamó una amiga y me dice: ‘¿Te venís con nosotros? Está todo arreglado para que el viernes venga Andrés Ojeda a San Carlos a apoyar la lista de Diego Machado’”.

“¿Qué hago yo con eso? Quedé como una boluda”, cuestionó y luego apuntó directamente a Ojeda, quien estaba sobre el escenario justo al lado de Barrios escuchando su discurso. “Si Andrés me contestara el teléfono. Yo te apoyé, camine todo San Carlos de punta a punta y hasta puse plata, pero de tu parte no he recibido lo mismo”.

La candidata al municipio de San Carlos por la lista 100 del @PartidoColorado Francia Barrios, cruzó muy fuerte al Diputado @ggurmendez y al propio @AndresOjedaOk ,en el marco de la convención del partido. @cadenadelmar2 pic.twitter.com/RpqYFtIv8n — Rodrigo Silva (@rodrigosilvagdp) March 16, 2025

Mientras tanto, se puede ver cómo Ojeda hace algunos gestos cuestionando los dichos de Barrios, quien enfatizó que le “duele ser colorada”. “El partido no se merece esto”, dijo tras confirmar que seguirá siendo candidata a alcaldesa.