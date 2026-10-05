Techo retráctil, tribunas móviles y una pantalla gigante LED: arrancó la megaobra que transformará uno de los estadios más importantes de Latinoamérica

La Alcaldía de Bogotá inició el miércoles la construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín , un proyecto que contempla una capacidad superior a 60.000 espectadores, techo retráctil, graderías móviles y una pantalla LED exterior de 400 metros.

Los trabajos comenzaron en el sector ubicado al oriente del actual recinto, donde ya se realizan las primeras excavaciones para avanzar con el pilotaje y la cimentación de la futura estructura.

"¡Es una realidad! Bogotá inicia la construcción del nuevo estadio El Campín, luego de completar todos los requisitos. El nuevo complejo se convertirá en el escenario de deportes y entretenimiento más importante de Latinoamérica", destacó la cuenta oficial de la administración local en redes sociales.

El nuevo estadio tendrá una altura cercana a los 70 metros y una cubierta completamente retráctil, diseñada para cubrir el campo de juego durante los eventos que lo requieran. La gradería sur también podrá desplazarse de forma automática para adaptar el espacio a distintos formatos.

Entre los principales cambios radicará en la pantalla LED de unos 400 metros cuadrados ubicada en el exterior del recinto. El proyecto también contempla un sistema de grúas para acelerar el armado de escenarios y estructuras, con una reducción del tiempo de montaje prevista de siete días a aproximadamente dos.

La infraestructura incorporará más de 800 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, reconocimiento de personas en tiempo real y un Centro de Monitoreo equipado con más de 6000 sensores. El sistema se complementará con más de 200 torniquetes con reconocimiento facial y más de 400 arcos detectores de metales.

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"Tendremos un techo retráctil y una gradería sur automática para proteger la grama y adaptar el estadio a distintos eventos. Su isóptica, es decir, la visibilidad desde las tribunas, será la mejor de Colombia y Latinoamérica. El ciudadano que vaya al estadio podrá ver el partido mucho más de cerca de lo que lo ve hoy", destacó el alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán.

La conectividad tendrá 1500 puntos de acceso y 114 picoceldas para ampliar la cobertura de telefonía móvil, mientras que el sistema de audio contará con 185 parlantes sectorizados. También se instalarán 585 luminarias, 225 suites y sistemas destinados a la prevención de incendios y la evacuación inteligente, junto con medidas de aprovechamiento de energía solar, recolección de agua de lluvia y gestión de residuos.