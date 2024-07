La polémica en Wimbledon por la rodillera que utilizó Novak Djokovic tras la operación que se realizó

En el artículo indican que dentro del reglamento se aclara que solo se permite una línea de color, de no más de 10 milímetros, en los pantalones, en el cuello, en el final de las mangas y en las gorras . Los zapatos y sus suelas deben ser completamente blancas , mientras que solo las mujeres pueden llevar una prenda de color debajo del pantalón. Más allá de que existe un apartado especial para los protectores médicos.

djokovic.jpg Novak Djokovic en su debut en Wimbledon 2024 con su rodillera gris FOTO: AFP

“Hablé con la presidenta antes de saltar a la pista y me dio luz verde, así que todo bien. Obviamente habíamos preguntado en los días previos para ver si tendríamos permiso. Créeme que hemos tratado de encontrar una rodillera blanca”, señaló en conferencia.

El serbio citó el caso de Frances Tiafoe, quien utilizó el pasado lunes un vendaje negro amparándose también este apartado de la normativa.

“Creo que el gris es algo mejor, está más cerca del blanco. Sé que no es lo ideal y me gusta ir de blanco entero y respetar las reglas, pero me dieron permiso. Les dije que haremos todo lo que podamos para llevar una blanca en el próximo partido”, indicó.