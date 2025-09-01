Todo lo que se podrá ver en el cielo uruguayo durante setiembre

El Observatorio Astronómico Los Molinos anunció que setiembre ofrecerá en Uruguay varias conjunciones visibles entre la Luna y planetas como Marte, Júpiter, Venus y Saturno , además de alineaciones con estrellas como Spica, Régulo, Antares y Pollux, entre otros eventos.

El sábado 13, desde la 1 de la mañana, se verá la conjunción Luna - Pléyades al este, visible hasta el amanecer. Esa misma noche, desde las 19 h, la conjunción Marte - Spica será visible al oeste hasta que ambos se oculten.

El martes 16, desde las 5 h, se verá al noreste la conjunción de Júpiter, la Luna y Pollux , observable hasta poco antes del amanecer.

El viernes 19 se podrá observar brevemente, justo antes del amanecer hacia el este, la conjunción Luna - Venus - Régulo .

El martes 23, desde las 19:30 h al oeste, ocurrirá la conjunción Luna - Spica, visible hasta la puesta de los astros.

El sábado 27, desde las 20 h, será visible al oeste la conjunción Luna - Antares, hasta que se oculten.

El planeta Saturno estará en oposición el domingo 21, visible toda la noche a simple vista desde el anochecer.

Ese mismo día, Neptuno también estará en oposición, observable con telescopio desde el anochecer y durante toda la noche.

El cuarto menguante ocurrirá el domingo 14, y el cuarto creciente el lunes 29, fases visibles desde Uruguay.

Eclipses no visibles desde Uruguay

El domingo 7 habrá un eclipse total de Luna, visible desde otras regiones como Europa, Asia y África, pero no desde Uruguay.

El domingo 21 ocurrirá un eclipse parcial de Sol, visible únicamente desde la Antártida y el sur del Océano Pacífico.