Vuelve el rey a su trono: Carlos Perciavalle prepara un nuevo proyecto en televisión

Apenas finalizó la prueba de cámaras el Rey del Café Concert, conversó con El Observador: "Estoy encantado con el estudio nuevo, con esta escenografía que armaron para mí, es como estar en una terraza con esas fotos gigantes de Punta del Este, y con muchas ganas de volver a comunicarme con la gente. Diciembre comienza con buena energía, luego de unos días muy tristes, pero las cosas malas no me van a doblegar. Acá estoy a los 183 años (risas) con más fuerzas, con más ganas preparándome para este nuevo desafío en mi vida".

¿Cuando arranca y en que formato?

Será una vez por semana, va para televisión y streaming, algo que descubrí hace poco y me encanta, porque es más distendido y el invitado puede dialogar con más tiempo. Estamos viendo con la producción cuando comenzamos, yo ya estoy pronto como me ves, con este saco divino que me hizo Mario del Puerto, que es un diseñador uruguayo muy talentoso, que hace prendas para figuras internacionales.

¿Se te ve de muy buen semblante con mucha energía, las cosas feas ya pasaron?

No todas, pero al menos ya tengo luz en la casa, gracias a mi vecina Azul García Uriburu, que permitió tener acceso a la UTE para el tendido eléctrico. Todo lo demás está en manos de mi abogado, Guillermo Ahlers, yo ya no quiero tener contacto con personas que me han afectado y mucho, todo eso se lo preguntas al abogado. Ahora quiero estar con toda la energía en este nuevo programa, con toda la alegría para disfrutar con los invitados y el público, además de estar pensando un nuevo show, un nuevo espectáculo que ya estamos escribiendo.